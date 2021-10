由漫威與索尼聯合製作的「毒魔」系列續集《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)上周五(1日)於北美開畫,開畫3日票房勁收9,001萬美元(約7億港元)成為本周北美開畫票房冠軍!

除了取代《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成為票房新盟主之外,《毒》的開畫成績亦超越兩部漫威超級英雄大片《黑寡婦》(Black Widow)以及《尚氣》,成為今年至今北美最高開畫票房電影。上集《毒魔》於2018年北美上映時開畫亦狂收,最終全球累積收入高達8.56億美元(約66.76億港元)。成為2018年全球最高票房第8位。

《尚氣》昨日全球票房亦衝破3.86億美元(約30億港元),超越《黑寡婦》的3.79億美元(約29.56億港元)累積票房而成為今年為止全球最賣座電影。