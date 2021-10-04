《Emily in Paris》第2季　打造時尚指標

《Emily in Paris》第1季開播以來，不僅劇情深受大家的喜愛，還有劇中人物的時尚妝容和服飾穿搭也成爲女生們爭先模仿的範本。劇中的Emily Cooper是美國芝加哥一家行銷公司的小資女，被外派到了巴黎為分公司的同事出謀獻策。在巴黎開展新生活的她每天穿得新潮優雅，既贏得同事的欣賞，又結交了好朋友，還在異國展開戀情，滿足了觀眾對浪漫巴黎的想像。早前官方釋出了第2季的預告，並表明第2季將於12月22日播出。預告中，Emily與好朋友在風景秀麗的地方度假，還穿着閃耀美艷的晚禮服參加派對。預告結尾的標語是：「你的法國假期在等着你！」，就讓我們一起期待第2季的浪漫劇情與時尚服飾吧！

時尚教母策劃造型

從第1季開始，全劇造型均由《The Devil Wears Prada》和《Sex and the City》的造型師Patricia Field親自策劃，時尚程度滿分。官方社交帳號上透露出的第2季劇照，人物服飾以呈現活力和色彩繽紛為主，帽子和飾品也是亮點之一。在以往Patricia Field操刀的劇集裏，她擅長混搭和用色大膽，這些獨特的造型風格在Emily身上，也會一一完美呈現。