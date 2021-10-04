《#後生仔》元祖主持合體慶祝「畢業」　麥明詩爆15字真言

無綫J2台綜藝節目《#後生仔傾吓偈》由2017年7月開始啟播，至今年9月底結束，一眾後生仔宣布「畢業」，而第一代主持麥明詩、陸浩明（6號）及馮盈盈就一齊食飯慶祝「畢業」，雖然麥明詩已經由幕前轉職「Law界」，不過佢都冇忘本，打咗一大篇文章大讚兩位昔日好拍檔。

她留言話：「A big thank you to my partners雖然大家已經喺唔同嘅地方工作，走唔同嘅路，但係幾年嘅合作同埋傾偈，已經建立咗不一樣嘅默契，陸浩係一位好好嘅前輩，喺好多好尷尬嘅場面拯救咗我哋，又會畀空間後輩發揮，教我哋好多技巧。觀眾未必睇到佢嘅功力有幾高；當冇事故發生，就係因為佢喺背後做咗好多嘢。FYY更加唔使講，轉數快、幽默、率真，鏡頭前鏡頭後同佢傾偈都雞啄唔斷，大家真係好get到大家（至少我覺得啦）。依家冇得個個禮拜同你傾偈真係有啲唔捨得。我哋終於畢業啦，我真係恭喜大家唔使再扮後生仔啦！ 另外，多謝Mr R，佢喺背後幫咗/保護咗/救咗我哋無數次。」

而6號都有喺麥明詩個社交網留言「回禮」：「我都要多謝妳louisa ，記得每次同你開廠都總有驚喜亦有所得着，開始有時、結束有時，期待同阿麥再做另一種talk show。」