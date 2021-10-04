荷里活明星撞鬼實錄　謝茜嘉艾芭自爆曾畀鬼壓

好多荷里活名人紅星都有過撞鬼的經歷，他們都有將恐怖經歷向外分享。其中荷里活性感女神謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）曾向傳媒自爆「俾鬼壓」的恐怖經歷！

謝茜嘉艾芭與鬼同眠

謝茜嘉曾主演過美版《見鬼》—《異度見鬼》（The Eye），她當年為宣傳該片時自爆童年時曾試過「俾鬼壓」。她憶述當時的情況：「我感覺到壓力，而我起唔到身，我唔能夠尖叫，我唔能夠講嘢，我咩都做唔到。我肯定有嘢包圍住我，而我絕對唔能夠起床。之後我終於起到身，即邊尖叫邊跑去父母間房。」查實艾芭又唔使咁驚，其實所謂「俾鬼壓」是睡眠癱瘓症的一種屬疾病。睡眠癱瘓可能是發作性嗜睡病或心律不整的症狀，亦可能是癲癇、偏頭痛、焦慮障礙、睡眠窒息症等。

馬修麥康納希夜半驚魂

奧斯卡金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）亦有在家「撞鬼」的經歷，他曾表示自己年幼時試過半夜三更在家中見到一名老婦的鬼魂。他說：「我同家人剛搬去新宅，我樓上嘅睡房內起咗個帳篷，我同我隻狗一齊瞓喺個睡袋內。一晚，我聽到有啲怪聲包括銀仔喺高處跌落玻璃枱嘅聲。」之後他就見到一個鬼魂飄過。

姬赫遜天生陰陽眼

美國女星姬赫遜（Kate Hudson）曾自爆有多次撞鬼的經歷，其中有次在她與影星母親高蒂韓（Goldie Hawn）租住的英國倫敦大宅發生。她說：「我見過一隻冇面嘅女鬼，真係好恐怖！」由於見鬼經駛太豐富，她自言可以分得出邊隻鬼屬於咩年份？誇張啲喎，你估飲紅酒分年份咩？！

Miley Cyrus撞正咸濕鬼

美國癲后Miley Cyrus亦曾經表示在英國倫敦租住的大屋內撞鬼！她說：「有晚，我細妹沖涼。突然我聽到佢尖叫。我即飛奔入廁所，見到啲水無啦啦被轉為全熱水。而我亦試過廁所內見鬼，我見過有個小朋友坐喺個洗手盤上睇我沖涼。」

Lady GaGa「靈」感應

美國百變天后Lady GaGa曾在訪問中自爆已故時裝設計師好友Alexander McQueen的靈魂協助她寫名歌曲《Born This Way》。 她說：「我認為佢（Alexander）策劃整件事，佢死咗之後，我寫咗首《Born This Way》。我諗佢喺天堂手裡拎住時裝繩，牽線搭橋，計劃整件事。」