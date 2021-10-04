陳凱琳都Like！10.4係咩日子？即學整肉桂卷應節

大家知唔知今日係咩日子呢？其實10月4號係「肉桂卷日」！呢個節日係喺1999年於瑞典發起，希望藉此推廣瑞典傳統嘅烤焗文化同埋肉桂卷。而每到呢個日子，瑞典家家戶戶都會自己整或者買肉桂卷嚟應節。雖然肉桂卷係瑞典傳統點心，但傳至其他國家後就演變出唔同風格，今集《跟琪流行》，主播嘉琪就去咗間美國超人氣肉桂卷專門店學整肉桂卷，呢間店嘅肉桂卷就連前港姐冠軍陳凱琳都係捧場客！

肉桂卷師傅Ivan話整肉桂卷其實唔難，不過捲嘅手法就好影響成品賣相同埋口感，只要跟佢嘅秘技，就可以輕鬆整到有「Ooey Gooey」煙韌口感嘅肉桂卷喇！即使係嘉琪呢個超級新手都挑戰成功，想學嘅朋友一於即刻睇今集《跟琪流行》啦！

肉桂卷食譜

食材（8塊分量）：

麵團—牛奶205ml、牛油50g、糖40g、酵母3g、中筋麵粉300g、食鹽4g

夾餡—忌廉70g、肉桂粉5g、紅糖70g

肉桂糖霜—肉桂粉2g、紅糖20g、糖粉20g、水5ml

做法：

1.將牛奶、牛油、糖放到鍋中加熱。在小鍋中依序放入切塊的牛油、白糖、再倒入牛奶

2.開小火攪拌至牛油溶化，熄火備用

3.在牛奶溫度降至37℃，微溫感時，放入酵母粉等待10分鐘

4.將中筋麵粉與鹽巴過篩，倒入所有食材，攪拌均勻至不黏鍋緣

5.放置密閉空間，發酵1小時至2倍大

6.等待麵團發酵同時，可以準備夾餡材料，將牛油放在室溫中溶化，加入肉桂粉與紅糖攪拌均勻備用

7.取出麵團後，篩上麵粉，排出空氣，用手揉麵糰約10分鐘

8.接着將麵團擀開至長型，約25cm寬35cm高，厚度約0.5cm以下

9.將攪拌好的夾餡材料均勻抹在麵團上

10.將麵團切成8塊

11.將麵團擺放在烤盤內排列，麵團需要再發酵30分鐘（可放進焗爐發酵）

12.預熱焗爐5分鐘180℃，用上下火180℃烤30至35分鐘。

13.準備肉桂糖霜食材，可依個人喜好，不淋肉桂糖霜亦可。

場地：CinnabonHK