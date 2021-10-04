吳京主演總票房成中國男演員第二人　榜首原來係佢！

動作巨星吳京近期勢頭夠晒勁，一口氣有兩部作品《長津湖》及《我和我的父輩》同日喺內地上映，當中《長津湖》到今日（4日）凌晨已經破人民幣17億元（約港幣20.53億元），其單日最高票房成績，更加係中國影史戰爭片單日最高票房冠軍！正當大家都以為佢人氣最強時，有整合海量用戶、影視數據嘅網站就歸立出中國大陸男演員嘅總票房，吳京原來只係得第二名！

今日截止中午12點，演員、導演吳京主要作品（導演或主演）票房達201.33億元人民幣（約243.13億元港幣），其中《長津湖》票房已達17億元人民幣（約20.53億元港幣），位列第二。不過吳京喺《長津湖》上映前，佢喺今年8月時嘅排名只係第3，依家憑呢套戲上位，連名次都躍升一級。

而喺中國大陸男演員主演電影總票房排行榜中，喜劇演員沈騰所主演嘅電影總票房為222.62億元女（約268.90億元港幣）排名榜首。沈騰2015年憑電影《夏洛特煩惱》高收達17.3億元票房，之後主演嘅《西虹市首富》更大收約30.64億元。不過睇《長津湖》凌厲走勢，吳京要衝上第一名寶座都唔係冇機會！