新配料湯底　打邊爐幾時都得

香港人咩時候都可以打邊爐，為了吸引食客，湯底的配搭日新月異，除基本的清湯、麻辣或沙嗲，火鍋店還會按季節揀食材來度身訂造湯底配搭，火鍋料亦勇於創新及多元化，甚至日本直送食材都有，令打邊爐都變成高級享受。

日本直送蔬菜

日本食物出名新鮮，有些網站更標榜可訂購最時令的蔬果快速運香港，讓大家隨時食到新鮮靚菜。日本食品網站Oisix和塚田農場合作，由現時至11月30日推出合作菜單，當中7款指定菜式從日本農場收割後再直接運到餐廳。升級版的日本產彩色野菜美人鍋，會選用日本直送的小松菜、紅水菜、潮菜、脆南瓜、水果車厘茄、火之國茄子和啡色金菇，配熬煮8小時的雞湯，鮮甜美味。另外還有富士山麓雞蛋拌飯、日本產脆南瓜及水果車厘茄科布沙律、意式車厘茄多士等新菜式，有需要也可點選來拼配。

東南亞風味

越南牛肉湯河、泰式咖喱、馬來西亞沙嗲香口又惹味，除了菜式，還可以變身成湯底及配料。灣仔火鍋店美味廚近日以東南亞風味盛薈作主題，推出全新火鍋湯底及配料，以牛尾、牛骨加香湯熬煮12小時的越式牛肉濃湯，附送牛雜拼盤和配料，牛魔王至喜歡。配料則有越式扎肉手打蝦丸、馬來沙嗲花生雞肉餃、泰式紅咖喱鴨荔枝餃，素食有黃薑秋葵素豬肉丸、九層塔松子仁素牛肉丸和泰式羅望子素肉絲素雞餃等，讓口腔滿滿東南亞氣息。

養生蓮花湯

香港人一向熱愛平靚正的任食放題，若然是高質味道更是受歡迎。將軍澳走精品火鍋放題的「初心」，標榜以特色和高級的湯底及用料，近日新推的香水蓮花養生湯，就以濃郁雞湯加香水蓮花、冬瓜環和杞子煲煮，湯底清香，香水蓮花被指有抗氧化功效，應會得到女士們的歡心。配料方面，除時令海鮮和靚牛肉，愛香口可㨂選新推的鬼馬油炸鬼，油炸鬼抹上鮮魚滑和日式蟹籽，脆身惹味。

型男索女湯

設計富特色、環境企理的火鍋店，總吸引到年輕客人。早前於大角咀開設的火鍋店賦湯稻火，有特色卡座、懷舊照片和電話等設計，最有趣時大門口有個自家郵筒，可代客人寄明信片。招牌湯底以型男索女命名，型男湯是補身的瑪卡鮮人參燉雞湯，索女湯則是清潤的珍珠松茸螺頭燉雞湯。另外還有花膠雞湯翅鍋和麻辣度十足的X-1493 麻香斷魂湯底。特別配料則有白松露黑魚滑、胡椒豬肚丸等，食飽後再慢慢寫張明信片寄俾朋友，都幾有新意。

牛肉乾換和牛

主打高級食材的火鍋名店「酒鍋」由即日起至11月30日就為一眾車主帶來絲絲安慰，事關餐廳推出「牛肉乾」換真牛肉優惠，大家憑違例泊車告票即可換取價值逾HK300的「黑毛和牛拼盤」一客，包括黑毛和牛牛板腱、牛脷和金錢𦟌，牛迷可別錯過。另外，於優惠期間惠顧，大家還可以選擇以優惠價HK$20享用餐廳人氣招牌「掛架頂級安格斯牛小排」一客，牛小排油脂適中、分布均可，加上牛味濃又肉質嫩滑，是每枱必點火鍋料。