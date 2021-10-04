Switch OLED新主機　聲畫強化

任天堂Switch自2017年推出以來，全球累計銷量近9,000萬台，歷年來曾推出Lite手提版、電力加強版，最近再下一城推出升級靚芒版Switch OLED款式，顧名思義是換上OLED面板，配合幼邊框設計令屏幕加大至7吋，同時內存由32GB上調至64GB並支援microSD插卡，定價二千多元用第2期消費券便可帶返屋企。

7吋OLED屏幕

作為升級靚芒版Switch OLED主機，除了由6.2吋液晶屏幕變成7吋OLED面板，左右亦加入雙聲道喇叭，聲畫質素俱有所提升。另一賣點是背板支架變闊，讓用家自由調校座枱角度，底座背部還加裝了LAN頭，以便在家插線提升打機網速的穩定性。雖然屏幕變大，但機身闊度僅增長了3mm，續航力則維持4.5~9小時，變相比原版更加吸引。

新機玩新Game

新主機當然要玩新遊戲，同日開賣的《Metroid Dread》（密特羅德生存恐懼）屬《Metroid》系列第5部正傳作品。它可說是2D系列時隔19年後的新作，支援繁體中文讓玩家更易了解故事來龍去脈。遊戲講述銀河聯邦特殊調查部隊為了確認恐怖生物Ｘ的真偽，前往行星ZDR後音訊全無，賞金獵人薩姆斯遂前往探索這未知星球。遊戲延續探索型動作玩法，並改良了主角動作及強化能力，如自由瞄準、滑行等，令操作更加順暢。