操肌目標係張繼聰　AK嘆單身寡仔下廚冇人欣賞

MIRROR成員Anson Kong（AK）今日為ViuTV新節目《Have A Sweet Gym》進行拍攝，聯同黃婉曼一齊跟前香港男子劍擊運動員林衍聰學劍擊，眾人即場為今個月16日生日的AK送上蛋糕提早慶生。

壽星仔笑言今年是最後一個2字頭的生日，問到生日願望？他表示：「自己同家人、貓貓身體健康，之前拗傷咗手指仲未復原，希望早日康復。（會唔會想搵個女友？）暫時未有太大想法，我想早日搬出嚟住，可以養隻狗，希望MIRROR愈做愈好，可以喺紅館開騷，疫情快啲過去，可以去其他國家演出，因為好想同隊友有個去外地演出嘅回憶。」

提到劍擊，AK透露今次是首度接觸，以前一直想學但沒有機會：「細個睇過套關於劍擊嘅劇，一直好想學，但當年劍擊唔普遍，而且又貴。今年好興劍擊，因為張家朗喺奧運攞獎，我今日拍攝都玩得好開心，好想約埋隊友一齊玩。（感覺係點？）第一次感受到面罩下嘅世界，比我想像中難玩，頭腦要好冷靜，好在步伐有啲似跳舞，對我嚟講比較易上手。」問他擅長甚麼運動？他稱中學時有踢足球，畢業後以跳舞當運動。

今次節目，除了做運動，AK也要製作甜品，平時也有下廚的他認為整甜品比起煮意粉更有成功感，講到懂烹飪的男生會加分，他無奈說：「但我依家仲係一個人，加分都冇用。不個呢個節目會學到唔同國家嘅甜品。」

最近AK以半裸爆肌上陣拍攝內褲廣告，獲網友大讚身材好，他謙稱是鍛煉的少少成果，但覺得仍未夠好：「只得3星期操練，如果有多啲時間練會好啲，今次畀自己70分，覺得個身唔夠厚，胸肌可以大啲，希望可以操到好似張繼聰咁，佢係我嘅目標。」講到隊員柳應廷也想學他拍爆肌照，他讚對方身材很好，期待他的表現。