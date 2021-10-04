「鏡嫂」Luxi晒長腿　賣口乖讚未來奶奶廚藝了得

藝人魏浚笙（Jeffrey）及人氣男團MIRROR隊長Lokman的女友Luxi，今日（4日）配合口罩活動主題以一身Pink Look現身，後者更大晒吸睛長腿；前者吸引大批Fans到場支持，場面非常墟冚！

受訪時「鏡嫂」Luxi私下都鍾意戴粉色系口罩，因為易襯衫，亦冧爆話亦會帶男友專屬口罩色，隔空「放閃」：「淨係戴佢嗰隻色，哈哈！」知道MIRROR口罩每盒炒價約600至900元？她即瞪大眼話：「我真係唔知喎！好彩自己唔使買，攞佢嗰啲嚟用，佢又會畀啲我，哈哈！（會戴情侶口罩？）都有，但情侶衫就冇，因為太高調。」可會想同男友以情侶檔出席活動？她大方指不介意同任何人合作。

不過Jeffrey就竟然斬釘截鐵話絕對不會跟女友戴情侶口罩：「我自己係嗰日着咩衫就襯咩色口罩，咁佢可能嗰日嘅衫唔係咁襯。（襯埋衫咪得？）平時冇咁多時間去諗，邊件就邊件。」約會前多少少時間襯衫會諗情侶裝？他終於放軟妥協：「當然可以嘅，花心機有時間都OK。」

另外，講到Lokman日前牛一，Luxi透露當日沒有特別安排行程，只是回男方家食飯慶功，打趣問是否「未來奶奶」親自下廚？她機智笑答：「係佢媽咪煮！好好食！」雖然她與男友廚技一般，但平時有時間都會一齊煮飯仔。Jeffrey坦言另一半識下廚會加分，幸好女友手勢「惹味」，而他自稱特別對煮即時麵最有研究。