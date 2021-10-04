逾20年友誼！王菀之伍仲衡玩完四手聯彈就互窒

「唱作女皇」王菀之（Ivana）為了紀念超過20年的友情，與著名音樂人伍仲衡，合作炮製了一個特別的音樂企劃，名為「仍然記得嗰一次」專輯，收錄12首歌，由她演繹。其中6首是伍仲衡的作品，部分更還原Demo版，另外6首是顧嘉煇、黎小田、林子祥、林敏怡、李宗盛和許冠傑等殿堂級前輩的作品。日前二人拍MV，期間即興四手聯彈，現場變身鋼琴演奏會。Ivana和伍仲衡老友鬼鬼，一見面就搞笑互窒。伍仲衡說：「Ivana把聲好獨特，佢唱歌好細聲，有時喺錄音室都聽唔到，支咪要校到好大聲。」Ivana就解釋：「我因應你要我咁唱之嘛，要唔要我依家表演爆咪？」

專輯更收錄伍仲衡初試啼聲合唱《仍依記得嗰一次》，他笑說：「平時係我做監製叫佢唱完又唱，今次係我入去錄音，佢叫我錄完又錄，係我人生第一次錄歌，可能亦係最後一次。」Ivana說：「我會盡力，唔會成為你最後一次架啦！」原來在她出道前，幾乎包辦伍仲衡寫給女歌手的歌曲Demo，她說：「呢張碟除咗紀念我哋因為音樂而成為朋友，亦都同大家分享我哋都好鍾意嘅音樂人前輩作品。錄歌翻唱Demo版時，回憶即刻返晒嚟！」

Ivana感謝伍仲衡為了今次企劃，錄音室添置了不少高級器材，還推介專輯導賞，伍仲衡說：「日頭返工幾忙幾煩都好，夜晚一開呢張碟，即刻沉澱，然後一夜好眠，所以要每晚聽。最好攞住杯紅酒，慢慢歎。」在旁的Ivana笑說：「我唔飲酒架，不過都可以拿住個酒杯chill吓！呢張專輯好適合狂loop，唔好一開就瞓呀，點都要聽完先至去瞓覺。」

至於李宗盛作曲，林憶蓮原唱的《假如讓你吻下去》，Ivana特別介紹今次專輯內收錄的版本，由資深音樂製作Terence Teo編曲，他曾為張學友、飛兒樂隊、那英、孫燕姿、蔡依林、陳奕迅、張信哲等製作音樂，作品多達1,500首。而這個版本更由國際知名的香港二胡演奏家演奏。