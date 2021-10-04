本日日本：史上首次《鬼滅之刃》原畫展　10月東京登場

由吾峠呼世晴編繪的漫畫《鬼滅之刃》自2016年11月於《週刊少年JUMP》開始連載後，於日本造成極大回響。雖然作品在去年畫上句號，但其漫畫、動畫或是劇場版電影都成為熱潮，更刷新多個銷量及票房紀錄。喜歡這套漫畫的朋友，又點可以錯過10月26日至12月12日於東京六本木森藝術中心畫廊（Mori Arts Center Gallery）舉行的「《鬼滅之刃》吾峠呼世晴原畫展」？這個作為《鬼》首個原畫展，以「繼承」為主題，除了展示作者吾峠呼世晴的原畫之外，還有獨家發售的商品。展覽的亮點包括入口處「序章」的等身大角色Figure，並在牆上掛滿精美的《鬼》立體封面畫作。之後「壹之章」至「伍之章」再走到「終章」，展出作品中的名場面原畫，也有集合鬼殺隊最強9人的展區，重看那些經典場景及對白，粉絲們定必相當回味。還有「特別章 無限城顯現」展區，讓參觀者有如掉進作品中的異空間。

入場人士均可獲得吾峠呼世晴新繪製的圖所製作的迷你簽繪板。展覽期間會場隔鄰的Cafe「THE SUN＆THE MOON」亦會推出聯乘活動，大家不要錯過。展覽均採預先購票制，並須先參加抽選才能購票。東京展覽完結後，明年7月14日至9月4日將移師大阪舉行。門票成人2,000日圓（約HK$140）、小童1,000日圓（約HK$70）。

《鬼滅之刃》吾峠呼世晴原畫展

日期：10月26日至12月12日

地址：東京都港區六本木6-10-1六本木Hills森Tower 52F森藝術中心畫廊

票價：成人2,000日圓（約HK$140）、小童1,000日圓（約HK$70）