前港姐冠軍謝嘉怡活躍喺社交網,成日晒唔同靚相冧粉絲!今次佢就晒家居日常片,見佢先係着住睡衣上陣,謝嘉怡嘅睡衣比較平實,冇喱士同晒事業線,只係普通長衫長褲,佢打完喊露再個撻落梳化到,一個變裝就換咗件旗袍,開衩位置仲晒少少腿添!佢留言:「Getting ready for the day has never been easier(準備一日嘅開始,從來都唔容易!) 」網友都大讚條片夠得意,又讚佢靚女,唔知下次嘉怡下次會拍咩新片呢?