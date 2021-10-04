懷舊風美食廣場　食勻各地

通常美食廣場通常置身於大型商場內，方便市民行到攰休息用餐。近日尖沙咀新開的美食廣場70s Food Dining by Vintage House就於地舖開設，內裏以懷舊的歐陸風格打造，多間小店供應東南亞、美式及意大利風味美味，另外還有素食及香辣菜式等選擇，以後行街行到攰，又多個地方抖抖，食飽再血拼。

亞洲風味

惹味的東南亞菜令人食指大動，亞洲香味屋混合了多國的美食，如馬來西亞和新加坡的咖喱、正宗文昌雞、肉骨茶等，東南亞的靈魂醬料參巴醬用4小時自家製作，讓菜式更加美味。

泰式燒烤

吃泰國菜，看到各式串燒和燒物，最適合配冰凍啤酒或凍飲。泰GRILL提供各式各樣的燒物，如泰式燒魷魚、燒大蝦、燒魚肉等，還有地道風味的串燒組合，另外亦有冬蔭功湯、泰式炒金邊粉或香葉肉碎炒飯等選擇。

川式香辣

香港人愛吃麻辣火鍋外，辛香麻辣的菜式亦相當受歡迎。馬麻辣推出用重慶、雲南、印度及四川的辣椒來炮製水煮系列外，還有酸菜辣椒水煮魚、蒜泥白肉及口水等菜式。另外亦提供各式點心、盅頭飯、燉湯和小菜，唔食辣都有得揀。

精選漢堡

啖啖肉和滿滿肉汁的漢堡扒，配上醬汁和配菜打造成漢堡包，是快餐最佳之選。Treasures Burger打造的珍寶漢堡，選用美國安格斯牛肉製作，肉香富質感。另一款封煎雞漢堡則啱晒不吃牛肉的客人。店內除有辣雞翼、洋葱圈外，還有特別的燒菠蘿，食完消滯去膩。

意日風味

若然想靜靜地品嘗菜式，可選擇1樓的意日餐廳Earth，師傅選用日本食材，配自家製醬汁和配料再設計菜式，當中包括蜂蜜烤慢煮巴巴拉鴨胸配檸檬和日本枝豆醬及柚子汁、吞拿魚他他配芥末醬、迷迭香炭燒羊架和波士頓龍蝦配北海道帶子扁意粉等菜式選擇。

健康素食

素食潮流愈來愈普及，本地亦有很多有個性的素食店。凱之味以素食鍋物和地道小食作素食主題，蔬河鍋有多款蔬菜，客人可以選擇淮山麵、油麵或白飯來配，湯底亦有養生、番茄或咖喱選擇。另外還有素食版的碗仔翅，隨時想吃街頭小食都無問題。