張國強爆梁朝偉舞功好　譚玉瑛泳照出土獻第一次

無綫推出節目《童你一起長大了》由3位資深兒童節目主持人：譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持，喚起大家美好的集體回憶。打頭陣是《430穿梭機》一眾主持，除元祖級主持張國強及譚玉瑛穿上機長戰衣登場外，前主持陳嘉輝及龍炳基亦以特別形式登場，與舊拍檔話當年。

龍炳基早年已移民美國，今次透過視像現身。談到最難忘往事時，被譚玉瑛指他記性超好：「5、6張紙嘅稿佢都唔漏，標點符號都記得，仲要連你嗰句對白都可以記埋。」龍炳基則笑指當年拍檔周星馳，是自己與太太的「媒人」：「嗰時幫《黑白殭屍》喺廠度拍Opening宣傳片，我同星仔要喺天窗度跳落嚟，點知佢本能反應縮腳，但當時我跳緊落去，咁就撞咗落我個鼻骨度爆咗，我成個鼻歪咗。入醫院嘅時候就識咗我老婆，曾華倩次次見到我都笑問：『你仲係嗰個護士老婆？』」

他又笑指周星馳經常「唔見銀包」或「忘記帶銀包」：「佢搭的士返工，然後就衝入嚟化妝間：『基仔，拎住廿蚊嚟。』我就會問：『又嚟做咩？又唔記得帶銀包？』。有時喺Canteen食嘢，佢又係咁：『喂！龍炳基同我畀住錢先。』我諗諗吓，借咗咁多次錢畀佢，究竟有冇還呢？」張國強聞言即開玩笑謂：「你喺佢心目唔係龍炳基，係提款機喎！」

《430》同樣孕育了梁朝偉及鄭伊健等出色藝人。片段所見，偉仔早年已是大忙人，拍劇、綜藝、電影三邊走。張國強盛讚偉仔有跳舞天分：「佢專注力同學習能力都好好，佢好認真想做嗰樣嘢，你想騷擾佢都唔得，同埋原來佢跳舞都好叻。」節目內還回顧了譚玉瑛與芷珊的青蔥歲月泳衣照，前者指當年答應擔任兒童節目主持前，曾與監製定下守則：「唔袒胸露臂、唔着泳衣、唔着短裙、唔着吊帶，但最終都獻出咗『第一次』!」