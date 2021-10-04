笑肥媽夠闊！區瑞強賜名「湯羹姊妹花」

歌手區瑞強（Albert）將於10月15至17日，假灣仔伊館舉行一連3場《區瑞強 相識在童年 知心50載演唱會》演唱會，今日（4日）與嘉賓肥媽及黑妹（李麗霞）到Band房進行綵排。

Albert預告個唱8成是中文歌，屆時亦會配合主題大唱70年代的香港及台式歌，因為當年台灣歌雄霸香港，相信Fans聽到會琅琅上口，然後又抵死幫肥媽及黑妹「起朵」：「有人改過筷子、匙羹姊妹花，但佢哋就係『湯羹姊妹花』，邊有咁細隻匙羹？湯羹先夠闊！」肥媽完全不介意並笑話：「呢個名掂呀！可以去登台！」

除了唱歌之外，Albert決定搞搞新意思，找來魔術師兼大學師弟甄澤權做嘉賓，笑問可會叫肥媽及黑妹做Model表演刀鋸美人？Albert爆笑話：「驚把鋸鋸爛呀，鋸咁耐都未鋸開，哈哈！1個就話窈窕冇問題啫，2個就真係要同魔術師商量吓！」若果事成，問到肥媽及黑妹可會答應？她搞笑玩食字：「摸我呀？冇嘢做呀？冇啦啦畀人玩，我哋好守身如玉㗎！」而黑妹就對肥媽笑說：「佢敢我就去！」

另外，Albert透露嘉賓還有李思捷等，大讚對方講得、唱得又扮得，不過他表示最擔心其中兩位嘉賓：「胡楓、肥媽呢兩個成日爆肚唱歌，最驚佢哋搞到我罰錢，如果超時要Cut晒自己啲歌就弊啦！」