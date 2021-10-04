李居明考慮拍粵劇版《魷魚遊戲》

由玄學家李居明編撰的粵劇《共和三夢》二度公演，今晚（4日）假西九戲曲中心舉行頭場，開鑼前李居明率眾大佬官進行拜神儀式，他對劇目再度公演表示心情興奮又激動，他透露故事以近代人物的趣事及秘聞為主軸，以增加娛樂性：「例如毛澤東好鍾意收藏笑話書，江青就好叻寫書法，佢哋都青春過，有愛情故事追過女仔，我會繼續寫呢類以近代人物為題材嘅故事，依家計劃寫《智擒四人幫》。」不過他坦言擔心有機會觸犯相關法例，故寫劇本時要加倍小心，並建議政府成立有關部門作諮詢以釐清界線。

李居明又講到粵劇受疫情影響面對觀眾大量流失的問題：「因為疫情，好多人留喺屋企煲劇，我都睇緊韓國嘅《魷魚遊戲》同埋其他內地劇，你話點會有人睇粵劇。（你都拍個《魷魚遊戲》粵劇版？）好提議。（你咁多時間煲劇？）我每日只瞓4個鐘。」他認為粵劇劇本需加入創意及趣味性以留住觀眾。

另外，同場的藝人呂珊稱作為藝人能夠在西九戲曲中心演出甚為感動：「以前經過呢度，當時剛剛起好，希望有朝一日喺度演出，點知第一次喺度表演唔係唱歌，而係做粵劇，好大驚喜。」她透露計劃下年舉行演唱會，場地還在考慮中，西九戲曲中心也是選擇之一。講到本地疫情緩和，工作亦逐漸增加，她於下月便到美國的洛杉磯、西雅圖及芝加哥巡迴登台：「部分係還2年前嘅騷債，預計留一個月，有啲朋友好羨慕，有啲就擔心我，我去到當地會好小心，盡量減少外出，購物都只係去1日，西雅圖同芝加哥我都係第一次去，所以都好雀躍。」