打扮老土　原來有料到

正所謂人不可以貌相，好似日本AV界嘅地味系列咁，講述女主角打扮樸素又老土，而且性格怕醜，但係只要被男優挑逗一下，慾火即一發不可收拾，表現奔放兼施展出精湛床技，令人刮目相看！

判若兩人

喺SOD出品嘅《超絕倫陰陽激變》中，青空光係一位斯文四眼妹，由鄉下去到大城市打工，經常流露出一副楚楚可憐嘅樣子，引得一班男同事對佢寵愛又憐惜。而光妹為咗報答佢哋喺工作上嘅幫忙，表示可以身相許，男同事們見光妹青春可愛，胴體鮮嫩白滑，當然唔會拒絕啦！一上到床佢哋就發覺光妹完全係判若兩人，床技相當到家，前戲做到足，玩騎乘時動作又快又靈活，原來光妹其實係無性不歡嘅慾女，斯文可憐樣只係假裝出嚟，以方便勾引男人上床咋！

搭上小鮮肉

溜池滾球推出嘅《外裏不一，變成肉食女來侵犯我》，講述桃園怜奈身材激凸，但係唔識打扮，所以老公對佢愈來愈冷淡，仲成日掛住返工唔得閒陪老婆，怜奈只好每日睇小說解悶。有一日，住喺隔籬屋嘅小鮮肉大雄正忘我自娛之際，突然驚覺怜奈出現喺面前，原來阿妹掛住睇小說而入錯屋，此時怜奈不但唔尷尬，更主動向大雄求歡，而正值慾火高漲嘅大雄梗係唔介意同呢位人妻激戰啦！自此之後，怜奈成日都搵大雄開戰，而且仲跟住官能小說嘅情節嚟玩，簡直係樂在其中。

出差艷遇

由BeFree推出嘅《看來很老土，內裏卻是纖巧G奶身材》入面，男主角和也因為要出差工作，由於日子唔短，所以租咗間公寓居住，而出差呢段日子佢絕對唔覺得悶，因為結識到女鄰居中村心音，雖然阿妹打扮斯文又有啲老土，但係相當好客，見和也新搬嚟住，就盡地主之誼請佢返屋企食飯，期間兩人有講有笑又有飲酒，令苦悶嘅和也相當開心，更加生起色心，大膽地向心音又攬又錫，原來阿妹亦芳心寂寞，好快就放下防衞，剝光豬之後和也始發現阿妹身材極佳，波大腰幼，床上動作仲好靈活，令佢回味無窮。

簡評

俗語有話外表斯文，內裏Open，好多女仔表面正經，其實骨子裏相當豪放，好似今次為大家介紹嘅地味系列咁，當中嘅女主角個個都出乎意料咁飢渴。喺3部作品中，本仙最鍾意桃園怜奈主演嘅《外裏不一，變成肉食女來侵犯我》，怜奈嘅老土人妻打扮入木三分，仲加插愛睇小說嘅習慣令角色更加立體，而肉搏場面好多都表現出佢慾求不滿嘅一面，同小鮮肉激戰時仲打得火熱，一段愛慾交纏嘅故事，相當好睇！