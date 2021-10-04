Katrina Jade　魅力非凡「獎」門人

如果要數近年美國四仔界中，被喻為魅力非凡嘅脫星嘅話，Katrina Jade肯定榜上有名。呢位樣貌迷人兼身材惹火嘅天后級脫星，無論床上床下都令人傾心，而且獲獎無數，名副其實係脫星「獎」門人。

自拍性愛影片

Katrina Jade樣貌迷人身材火辣，仲係正宗人妻，對四仔迷嚟講零舍吸引，至於佢點解會拍四仔呢？咁就要從佢出道前開始講起。佢本身係一位髮型師，2013年結識攝影師Nigel Dictator，兩人拍拖冇耐之後就結婚。婚後佢哋開設名為「Hot Wife Lifestyle」成人頻道，更自拍性愛影片，好快就獲得超高人氣。

Katrina Jade話當時為咗搵唔同嘅場景拍攝，花咗唔少心機，試過喺的士後座、無人辦公室，有時為貪方便，仲會喺野外「冒險」添！可惜2014年佢哋嘅成人頻道被黑客入侵而被刪除，經過同丈夫商量後，佢決定投身四仔界，並為成人網站Kink.com演出首套作品《Ariel x Tests Out a Brand New Slut Live》，憑住佢喺網上嘅人氣，出道作獲得極佳成績，同時令Kink.com對佢信心大增，結果兩個月內演出咗6套作品。

成為愉虐天后

人氣飆升嘅佢，更獲得多間四仔片廠邀請演出，包括Devil's Film、Wicked Pictures、Brazzers等，而憑住出色嘅演技同床技，喺2015年嘅Inked頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」。之後，為創出個人風格，Katrina Jade開始作大膽嘗試，演出愉虐題材嘅作品，更大幅度紋身走型格路線，連塊面都紋埋添！對於靠樣搵食嘅脫星嚟講，喺面上紋身真係相當大膽，佢就解釋話想帶畀四仔迷新鮮感，同時令形象更加鮮明，亦令佢提升自信。

事實上，證明佢嘅做法相當成功，喺2017年同2018年嘅XBIZ及AVN頒獎禮奪得「最佳脫星」、「最佳性愛演出」及「最佳風格脫星」等獎項，成為新一代四仔界愉虐天后，絕對係實至名歸！

Profile

出生地：美國加州

身高：160cm

三圍：32DD-23-34

雖然今年Katrina Jade嘅作品產量減少，不過佢唔係諗住引退，而係退居幕後做四仔導演，更進修導演課程，好彩佢幾忙都好，仍不忘喺社交網派福利益粉絲，當中有唔少仲係胸部及美腎特寫照，好吸睛！