可宜愛犬公主病　駁嘴脾氣臭

混血主播可宜多年前深受愛犬離世的打擊，原以為不再養狗， 最近卻被西摩犬征服而決定再當狗奴。可宜自言或許太過溺愛縱容，令愛犬由乖乖女變港女，不時發脾氣兼駁嘴，但又非常黏人，令她心甘情願服侍公主。

可宜最近收養了一頭西摩犬BB 女Mallow，現時5個半月大，又圓又白十足棉花糖，可宜說：「其實佢個名叫Marshmallow，即係棉花糖，我想佢好似棉花糖咁軟稔稔又香噴噴， 不過個名太長，所以叫佢做Mallow。」她稱4年半前第一隻飼養的愛犬離世，令她與家人難以接受並留下陰影：「佢係急病走，前一日仲行得走得，突然就行唔到，去獸醫途中就走咗，真係好難過。我覺得自己唔會再養狗，咁啱有個親戚好急要離開香港，養唔到Mallow，有咁嘅機遇，令我再想養。」

可宜坦言因之前愛犬猝逝，加上Mallow初回家時不小心從床上跌下來，令她對Mallow格外細心照顧，如公主般看待：「佢食嘅嘢全部係天然，我會研究喺邊個地方入口，我又會整營養餐畀佢食。」她懷疑自己是否太過溺愛Mallow，令牠變成港女般性格：「佢以前唔會吠，仲以為佢係啞，但依家成日吠，你喝佢，佢會吠番你轉頭，變成一個多嘴港女。有時我太晏返屋企，佢就會發脾氣，搞到全屋紙碎，又會摷垃圾桶。」

雖然Mallow偶有小姐脾氣，但個性黏人又熱情，令可宜不得不愛：「就算凌晨4點我去廁所，佢都會起身跟住我去廁所。見到其他人嚟屋企，佢會逐個打招呼，有人送貨，佢跟到人出𨋢口，差唔多要跟人走。」