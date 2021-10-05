【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月廿九丙戌土除日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：安床、出行、理髮

忌：修廚、作灶、治喪

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、7、9、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座

出席社交場合宜保持友善態度，可招引桃花。

金牛座

求知欲強，能夠為自己創造有利工作的條件。

雙子座

情緒不穩，易意氣用事，令工作效率受拖累。

巨蟹座

想好好休息卻事與願違，很多事要親力親為。

獅子座

急躁無助於解決問題，處事一定要保持耐性。

處女座

身邊人的批評出於善意，虛心接納對你有益。

天秤座

輕視前輩的忠告，事業受挫，信心也受打擊。

天蠍座

久坐沒好處，站起來做些運動，身心都受益。

人馬座

做人要有主見，不要經常被他人牽着鼻子走。

山羊座

人緣一般，欠得力助手，做事只能單打獨鬥。

水瓶座

有異性主動示好，已有伴侶者要懂得避嫌啊！

雙魚座

意外頻生，幸好心態積極，往往能化險為夷。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）龍 財運差

鼠

能從不同角度思考問題，對事業有幫助。

牛

責任感強，做事悉力以赴，成效超預期！

虎

吉星高照，工作表現佳，令人刮目相看。

兔

口才了得，做事有條不紊，獲上司表揚。

龍

是日沖煞，財運欠佳，投資宜靜觀其變。

蛇

投資理財宜親力親為，切忌假手於人。

馬

運勢佳，有意想不到的收入，喜上眉梢。

羊

心不在焉，做事粗心，小心被上司抽秤。

猴

桃花旺，抽空陪另一半，可令感情升溫。

雞

工作不在狀態，易因趕工而忽略了細節。

狗

財政狀況不樂觀，投資易出現虧損情況。

豬

遇到問題要識變通，一意孤行冇運行！

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

靠唔住的肩膊

肩膊代表魄力、勇氣及承擔能力，男人必須平厚，能當大任，如果兩肩下垂，承擔力不足，難委以重任，更難成大器。

其實相學非常生活化，在螢幕的情節上，很多時都可以看到，一個有承擔的角色，他們的肩膊很少會歪歪斜斜，肩寒膊削，尤其是為人請命是大英雄，更加硬淨。在現實生活中，如果要找人幫忙，就要先看看對方是否肩平膊正。

除了這個重要元素外，持久力也非常重要，假設工作上需要找一個人，長時間去承擔責任，這個人的肩膊除了要平正，橫闊度也不能太短，因為膊的長短度是看時間性的，有些人熱心助人、兩脅插力，但在過程中很容易洩氣或不幫到最後，就是這個長與短的因素。若找一個肩平膊正而長度適中的人去幫忙，或處理事情，過程會比較穩定及容易成功。至於女性的情況相反，因女性乃陰柔之物，適宜輕微下垂，可以一生舒服，福壽綿綿，如果硬而聳，則一身操勞，非常奔波，脾氣暴躁及婚姻欠佳。

有些人的肩膊比較圓潤多肉，代表個性溫和，凡事有商量，做事不會衝動，三思而後行，屬於有勇有謀之士。相反，單薄而骨露，除了奔波勞碌外，脾氣更非常暴躁，不時大動肝火，這些人多數會在勞動階層的人看到，宜避之則吉。