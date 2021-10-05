年吸8位數！祖兒升呢綜藝天后　搵Sa嬌「女」遊

天后容祖兒自參加內地真人騷《浪姐》後人氣飆升，真人騷接不停，不足一年已接了9個節目，躍升成為「綜藝天后」，估計穩袋8位數！剛開拍的新節目《容我Sa嬌》（暫名）更孖閨蜜蔡卓妍及鍾欣潼首度以「龍虎豹」女團姿態出擊，碌盡人情卡，邀得謝霆鋒及張智霖等萬人迷助陣！

祖兒在內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第二季中，因歌精舞勁成功殺出重圍，勇奪第4名，與另外6位「姐姐」組成女團「X-SISTER」出道，被發掘唱功以外的綜藝天賦。她自《浪姐》後一口氣接了《了不起的姐姐》第二季、《蒙面舞王2》及《容我Sa嬌》3個真人騷以及另外3個綜藝節目，連帶在《浪姐》推出之前的《念念桃花源》及新年音樂會，由年初至今共接了9個節目，成為新一代「綜藝天后」，保守估計有千萬收入，可惜要犧牲與母親聚天倫的時間，據知暫時返港無期。

她現時正埋首與蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）錄製與內地網上平台合作的重頭真人騷《容》，3位閨蜜首次聯手打造夢幻之旅，在悠長旅途中自揭感情世界及互爆不為人知的秘密，將真摯友情記錄成美好回憶，作為她們分別入行22及20年的里程碑。而經理人霍汶希（Mani）更擔任「總籌劃」，為她們策劃「女遊團」錄成節目，並安排不同挑戰任務。

近日網上已流出「龍虎豹」在三亞的拍攝花絮，當中最令人驚喜是大師兄謝霆鋒現身，亦有網友在沙灘遇到以滑水裝上陣的阿Sa和關智斌（Kenny），祖兒更嘗試玩直立板划槳。據知霆鋒和Kenny都是頭炮嘉賓，下一站則有張智霖及袁詠儀登場，嘉賓陣容可謂粒粒巨星！

在節目宣傳片中，阿嬌透露：「我們會去很多不同的地方來一次長途旅行，行程也是每天排得滿滿。」而祖兒表示：「我們就像兄弟姊妹，經歷的事情特別多，我們的感情也因為這些經歷，然後慢慢累積，所以感情特別堅固。」

Mani受訪時表示：「節目裏面佢哋會互相啟發，各自克服畏高、畏水嘅恐懼同困難，好似喺三亞拍攝時佢哋倒瀉籮蟹，因為突然雷暴大雨，好多安排都要取消。」她指節目等同真人騷紀錄片，最重要是記錄她們深厚的情誼，20年來一起成長及互相扶持，人生旅途各有不同經歷，而公司更專誠炮製屬於她們的新歌，Mani透露：「會有6首歌，有獨唱又有合唱，其中一首係霆鋒作曲、佢哋3個填詞。」