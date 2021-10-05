劉穎鏇原來係怕醜妹　暗戀慘遭唱通街

劉穎鏇（Tiffany）於無綫劇《把關者們》飾演見習海關關員，但體能差經常出錯，她自言角色跟本人有很大分別：「我外形高大又係運動型，好難令人信我體能差，所以我要設計好多少動作去出錯，但有時真係自然出錯，因為關員要好長時間訓練，但我哋只得一日。」

劇中她跟孔德賢及丁子朗發展三角戀，問到現實中有否試過？她笑言：「呢啲咁複雜嘅關係，我冇咁Lucky試過。」並自認是怕醜妹，不會主動表白：「讀書時試過暗戀人，但我好驚，唔會表白，記得2、3年級，同學仔搞事，叫佢唔好同人講，點知最後所有人都知，搞到成件事好尷尬！（如果有兩個男仔同時鍾意你會點？）我好被動，會唔聲唔聲由得佢。」

Tiffany表示現時工作為重，因父親為照顧她而留港，與身在美國的母親分隔兩地，故要對雙親的犧牲負責任：「由當選到留喺香港呢5年，我父母好偉大，要做啲成績畀佢哋睇，令佢哋安心。我仲後生，有時間搏殺，想睇吓自己去到咩位置。（如果緣分到呢？）我唔會抗拒，但唔會刻意追求。愛情唔會放太前，依家最想畀到安定生活父母，爸爸已經退休，希望媽咪都可以。我係獨女，所以係有壓力，但都係動力。（下一步買樓？）唔敢諗太遠，太貴喇！」