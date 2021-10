美貌驚艷全球︱新邦女郎Ana起底　女神原來患戀愛腦

荷里活片《007:生死有時》(No Time to Die)中的新邦女郎Ana de Armas,在電影中極盡性感,唔單止睇得仲打得,可以說是「新生代性感尤物」,更被古巴雜誌報道為「征服荷里活的古巴女人」,現年33歲嘅佢成熟優雅,人生閱歷就已經非常豐富,試過離婚、戀上大叔,依家又同交友網總裁傳緋聞,敢愛敢恨嘅佢對感情,拎得起放得低,每次戀愛都全力以赴,美艷背後其實係「戀愛腦」。

Ana de Armas出身於古巴,擁有西班牙血統,佢先於古巴國家戲劇學校修讀,然後參演古巴電影《Una Rosa de Francia》;在18歲之時隻身到西班牙發展演藝事業,參與西班牙電視劇《El Internado》的演出。為事業佢再隻身搬到美國,但英文講得極差,憑住努力日夜苦練英文,終於打開荷里活大門,佢曾經喺訪問中爆出金句「It's ery different. When I left Cuba, then again when I left Spain, it was always because I wanted more.」當我離開古巴再次離開西班牙其實是非常困難,只有永遠渴求的人,才會得到更多。

而Ana de Armas除了追求事業上嘅卓越,其實佢骨子裏係戀愛大過天,24歲就結婚,第一任丈夫Marc Clote喺西班牙認識,不過婚姻只係維持2年玩完,後來因拍攝電影《深水》(Deep Water)跟賓艾佛力(Ben Affleck)相戀,粉絲都好驚訝女神竟然愛上呢位大佢足足16年嘅大叔,而事實證明Ana de Armas係非常享受其中,兩人每次出街被偷拍,女方都流露出甜蜜笑容,十足十「戀愛腦」。不過呢段咁轟烈嘅戀情,短短1年又玩完,賓佬翻撻前未婚妻珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez),而Ana就被指秘戀交友程式副總裁Paul Boukadakis,有傳男方身家達1,300萬美元(約1.01億港元),唔知Ana幾時會公開認戀呢?

----------------------------------------

世事如棋局局新,娛圈熱話數之不盡,唔想Out、唔想同班Friend冇話題?就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇!