美貌驚艷全球︱新邦女郎Ana起底　女神原來患戀愛腦

荷里活片《007：生死有時》（No Time to Die）中的新邦女郎Ana de Armas，在電影中極盡性感，唔單止睇得仲打得，可以說是「新生代性感尤物」，更被古巴雜誌報道為「征服荷里活的古巴女人」，現年33歲嘅佢成熟優雅，人生閱歷就已經非常豐富，試過離婚、戀上大叔，依家又同交友網總裁傳緋聞，敢愛敢恨嘅佢對感情，拎得起放得低，每次戀愛都全力以赴，美艷背後其實係「戀愛腦」。

Ana de Armas出身於古巴，擁有西班牙血統，佢先於古巴國家戲劇學校修讀，然後參演古巴電影《Una Rosa de Francia》；在18歲之時隻身到西班牙發展演藝事業，參與西班牙電視劇《El Internado》的演出。為事業佢再隻身搬到美國，但英文講得極差，憑住努力日夜苦練英文，終於打開荷里活大門，佢曾經喺訪問中爆出金句「It's ery different. When I left Cuba, then again when I left Spain, it was always because I wanted more.」當我離開古巴再次離開西班牙其實是非常困難，只有永遠渴求的人，才會得到更多。

而Ana de Armas除了追求事業上嘅卓越，其實佢骨子裏係戀愛大過天，24歲就結婚，第一任丈夫Marc Clote喺西班牙認識，不過婚姻只係維持2年玩完，後來因拍攝電影《深水》（Deep Water）跟賓艾佛力（Ben Affleck）相戀，粉絲都好驚訝女神竟然愛上呢位大佢足足16年嘅大叔，而事實證明Ana de Armas係非常享受其中，兩人每次出街被偷拍，女方都流露出甜蜜笑容，十足十「戀愛腦」。不過呢段咁轟烈嘅戀情，短短1年又玩完，賓佬翻撻前未婚妻珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez），而Ana就被指秘戀交友程式副總裁Paul Boukadakis，有傳男方身家達1,300萬美元（約1.01億港元），唔知Ana幾時會公開認戀呢？

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！