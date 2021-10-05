SGC生物科技量化美麗之道　開創美白新境界　荷爾蒙斑、激光反黑救星

【特約報道】不少人視美白為一年365日的必修科，可是這一門課並不容易合格，即使天天勤搽美白 產品、狂敷美白面膜，又或定期打美白針、做激光去斑……也不一定取得美白成效又安全。SGC（Self Growth Colony）利用生物科技從根源探討抑制黑色素細胞產生，激發自體天然美白機制，為渴望變白變美的人士，帶來希望。

SGC從源頭抑制黑色素

雖然市面上的美白產品五花八門，更有物理性及化學性美白之分，但要真正做到持久美白卻不容易。加上美白產品中的成分多或少也是關鍵─含量太少難以達到預期效果，添加太多（例 如日本的曲酸、歐洲的熊果素，甚至添加螢光劑、增白劑），雖然即時見效，但副作用後患無窮，容易引起敏感肌、激素面等情況。

SGC科學文獻發現：黑色素細胞中酪胺酸酶的活性，是由MITF（Microphthalmia Transcription Factor）這一基因的轉錄因子所引 起。只要抑制MITF，就能抑制酪胺酸酶相關酵 素（TYR、TYRP-1、TYRP-2黑色素生成酶）的活性，進而抑制黑色素的生成。而SGC生物科技（Self Growth Colony）在研究燒燙傷皮膚、慢性創口修復、防止疤痕增生的生物製劑和敷料的時候，發現SGC同時兼具美白嫩膚及防止色素沉澱、消解肉芽、皮膚再生等功能。科學文獻亦證實SGC皮膚的修復速度比正常狀態快300%、皮膚彈性提高135.5%、水分流失減少35.5%、黑色素減少11.8%，因此除美白外，同時連乾燥及鬆弛也得以改善，因為細胞年輕了，整體膚質得到改善。

安全、天然、不反黑

過去10年，SGC與創新科技基金及香港科技大學團隊合作，結果發現SGC在mRNA轉錄層面、以及蛋白質生成層面，對於黑色素生成具有抑制效果，能通過啟動ERK訊號通路，從而達到降低黑色素生成的影響。 安全性方面，SGC生物科技將美白成分塗敷在皮膚上，一個月一次。加上成分源自100%自生蛋白，經過提純、優化；成分純天然、無添加化學物質，不會產生排斥、僵硬及依賴性，非幹細胞或細胞療法。

醫學文獻證明安全可靠

醫學文獻中詳細記錄加拿大SGS生命科學部為SGC進行為期1年的Ames Test（致突變性檢 測）顯示：SGC不會導致細胞突變、無細胞毒性（Cytotoxic）或基因毒性（Genotoxic）。這是一個非常重要的訊息，因為「安全」是所有科學研究和應用的首要條件。加上SGC會為每位客人個人化的產品進行第三方化驗所發出的安全檢測報告，證明SGC是一項非常安全的生物技術。