金秀賢新劇扮大學生　全智賢《智異山》宣傳海報曝光

將於本月30日迎來40歲生辰的韓國靚媽全智賢，與男星朱智勛合演的tvN新劇《智異山》將於本月23日啟播，電視台今日公開宣傳海報，飾演資深護林員的全智賢身穿救火服及戴住防煙口罩趕到山上救人，表情慌張的她說：「有人在這座山上向我發送信號。」至於飾演新人護林員的朱智勛就淡定地說：「那個人肯定活着。」似乎知道甚麼秘密。

至於曾與全智賢合拍神劇《來自星星的你》的男星金秀賢，他與車勝元合演的網上平台劇集《某一天》將於11月公開，金秀賢的劇照今日曝光，他於《某》劇飾演超齡大學生，無意間捲入一宗殺人案而被視為疑犯，他在劇照中留了微捲曲髮和身穿連帽衞衣，相當青春。

至於人氣女團BLACK PINK成員Jisoo與男星丁海寅合演的JTBC新劇《雪滴花》落實於12月首播，劇組今日公開海報，兩人在「Open House」的派對中起舞，相視而笑，十分浪漫。劇集以1987年的首爾為背景，講述有一天突然闖進女子大學宿舍的名門大學生林秀浩（丁海寅飾）與冒着被監視的危機藏匿並治療他的大學生殷英路（Jisoo飾）之間的愛情故事。劇集在開拍時已被韓國網民質疑有美化間諜及貶低韓國民主運動之嫌，要求停拍劇集，未知劇集能否洗去歪曲歷史的污名。