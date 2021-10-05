好姊妹鬧交︱蔡少芬爆一年冇聯絡　洪欣傻傻唔知情

藝人蔡少芬、洪欣、朱茵和陳法蓉是演藝圈著名的閨密代表，四人相識20多年，情同姊妹，不過好姊妹也有鬥嘴、嘈交嘅時候，蔡少芬就在內地節目《請吃飯的姐姐》爆料，姊妹們都曾得罪過她，蔡少芬還差點和洪欣絕交，兩人長達一年零互動，但洪欣沒有發現自己被蔡少芬冷落，神經大條的洪欣還在節目上笑說：「但我不知道」。蔡少芬就勞氣說：「說實話，她們每一個都得罪過我」，蔡少芬還差點和洪欣絕交：「我有一年是完全不跟她聯繫的」，蔡少芬說洪欣有一年情緒不太好，完全變成另一個人，讓蔡少芬下定決心，要和洪欣絕交。不過事後是蔡少芬主動聯繫，雙方才重新開始互動，蔡少芬還自嘲：「別說我一年不找她，她一年也不找我」，讓洪欣笑說：「她對我又愛又恨，沒辦法」。

不過洪欣今日（5日）則在微博對蔡少芬說：「我是神經比較大條！不是有意不聯繫，而且我知道你是愛我的。」蔡少芬則哭笑不得寫下：「我覺得，我被自己玩了！所以說，生氣是好傻的，最傻。」同時，蔡少芬還標記洪欣：「我告訴你！我又生氣了！你現在知道了，要怎麼做？」兩人互動相當有趣，還以「洪欣被蔡少芬單方面絕交」登上熱搜榜，話題持續引發討論。