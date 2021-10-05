鄭爽淪賺錢工具？疑晒轉錢證據　爆張恒加入PUA組織

大陸女星鄭爽因代孕風波以及逃稅而潛水，網上即有聲稱係佢社交網帳戶連日發圖文爆料，疑針對舊愛張恒出軌嘅事發聲，繼早前晒出女子穿上情趣內衣疑似「腿張開」嘅大膽照，今次Acc就晒出轉帳記錄截圖，斥自己遭PUA組織迫害，仲暗示張恒都有加入組織，利用佢做賺錢工具。

所謂PUA組織（Pick Up Artist），被指係透過有組織地訓練溝女術、搭訕術等技巧，針對戀愛中唔自信嘅男女，繼而利用對方。疑似鄭爽嘅Acc就話自己被加入呢類組織嘅人操控：「它控制着我身邊每一個朋友，用孩子試圖控制住我，將我變為他賺錢的工具。」並細數指證對方所做嘅種種言行，包括成日向佢家人發照片以營造好感度、打電話時假裝遇到迷路老人等等。

隨發文上載嘅帳記錄截圖中，佢喺4月21日一筆轉出交易，接收匯款嘅對象被網友起底係2019年知名情感詐騙組織，組織擅長有系統地將「控制另一半」嘅方式教畀旗下會員，眾網友一睇到證據就紛紛表示起晒雞皮！

另外疑似鄭爽又為「棄養」一事澄清，指即使任何一方唔肯為一對子女簽署承認關係嘅文件，鄭爽媽媽都係第一監護人，小朋友唔會因此而被送去福行機構。