霍嘉恩拍零食節目中晒伏　難忘朱薰派喉糖送暖

歌手兼開電視主播霍嘉恩（Gracey）近日首次孖DJ朱薰、嚴崇天同埋鄺芷凡，合作拍攝新節目《世界零食開倉戰》，雖然佢之前有做過飲食節目嘅主持，但拍零食節目都係第一次，覺得好開心︰「如果正餐食咁多餐就應該好滯，但自己平時都有食開零食，所以覺得呢個節目好啱我！同其他主持又一拍即合，連續嘅拍攝係見佢哋仲多過見屋企人，對朱薰嘅印象係有個前輩感覺，唔知相處落會點，但見完面發覺佢真係一個好Nice嘅人，好照顧我哋，見到我哋喉嚨唔舒服，會帶喉糖畀我哋，仲好貼心分開晒一包包，好Sweet！」又笑話廠景每一日都有源源不盡嘅零食，只要一拍完就可以「自肥」喪食，有好多誘惑！

問到邊款零食最深刻？Gracey笑指特別記得啲「伏」嘅，因為平時唔會買，例如有一集街訪講臭嘅嘢食，簡直令佢畢生難忘︰「有人覺得榴槤臭，但我唔覺得，拍嗰日有罐飛魚罐頭，佢個外形同普通罐頭差唔多，只係表面有好多凹位，之後一開罐頭就見到好似坑渠水咁，又會聞到一陣好似腐爛嘅死魚味，我真係冇辦法食！」仲有嘅就係勁辣芝士波同埋珍珠奶茶杯麵，全被好奇累事︰「芝士波嗰集其實唔係我拍，但自己就想試吓到底有幾辣，一試就後悔！因為真係辣到嘔！至於珍珠奶茶杯麵，冇諗過杯麵可以凍食同熱食，佢仲有個飲管畀你飲，都真係唔得！」

另外，Gracey表示新歌《感謝信》宣傳差唔多告一段落，之後就會再去電台節目做嘉賓唱吓歌，並預告第二首歌籌備當中︰「等緊啲歌詞番嚟，係首好我自己感覺嘅一首歌，所以我都好期待！」