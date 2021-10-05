優雅細緻的法國菜，一向是Fine Dining之選，在難得的紀念日或慶祝日子，法國菜更是首選。近日城中幾間法國菜餐廳推出新菜式，除了高級傳統美饌，亦有新派菜式和Casual Dining推介，讓客人感受到不同的法式滋味。

香烤走地鴨

法國有很多名菜以鴨做主菜，矜貴的血鴨就是代表之一。中環新派法日餐廳ZEST by Konishi在今個秋日，特別推出全新的蜂蜜五香烤法國走地Challandais鴨。鴨子以穀類作主糧，再加自由放養，肉質濃郁富口感。鴨子風乾5日後，再在鴨肚內放入印度咖喱粉、荳蔻粉、肉桂和花椒等香料，按各部分來調校烹煮時間。，上桌前再掃青檸汁和蜂蜜煎香，外脆內嫩。除此之外，還有用韭菜、溏心蛋、煙熏沙甸魚等製作的滲日風前菜，地中海紅蝦配自家製寬扁麵等主菜，滋味無比。

全新嘗味菜單

在優美的環境下品嘗菜式，不期然會覺得食物味道更佳。位於銅鑼灣高層的當代法國餐廳SKYE Roofbar & Dining有開揚景色，近日餐廳推出重新設計的招牌嘗味菜單，當中包括有北海道帶子配法國特級魚籽醬、油封雞中翼配羊肚菌、新西蘭羊柳拼羊胸肉和45 日鴨油熟成澳洲 KIWAMI 9+和牛西冷等。主菜有創新的加拿大龍蝦兩食，龍蝦一半以牛油浸煮，一半用來做天婦羅，別具風味。原隻烤新鮮本地平原雞，啖啖肉又惹味。邊吃邊欣賞無敵景色，品嘗美食時更投入。

私房限定

私隱度高的私房菜，最適合和朋友聚會享用。鰂魚涌私房餐館MOTD一直和不同的客席總廚合作，由10月13日至16日、21日至23日迎來大廚 Gabriel打造的「Cam Before Clam」盛宴，師傅以法國菜作主調，再融合日系和北歐風格設計菜式，龍蝦配士多啤梨波爾多醬選用龍蝦鉗肉及尾部，以香草和紅油煎熟，配特製醬汁，加強鮮甜味。熟成甘鯛配柚子酸奶醬中，魚肉熟成4日加清酒和昆布蒸煮，加醬汁後再灑柚皮碎，提升鮮香。澳洲M7 和牛腹側配釀入雞肉慕絲的羊肚菌，香滑肉嫩。

親民之選

沙田區的法國菜選擇不算多，近日於該區開設新分店的BriKetenia，走的是Casual Dining的路線，新開業設計的午市套餐，就有多款選擇，除保留受歡迎的菜式，還有新菜選擇。選用法國食材的法式炒田雞配鵝肝粒，以蘑菇、忌廉和田雞腿骨汁煮成的醬汁配清炒田雞腿和莧菜，肉嫩美味。清新的山羊芝士配意大利日曬番茄沙律，選用當地巴斯克地區的羊奶芝士配法式沙律醬汁，清新開胃。限量的杏仁脆海鱸魚配西班牙海鮮飯，選用法國空港野海鱸低溫浸煮，由於貨源有限，不定期供應，想吃就要看運氣了。