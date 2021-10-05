Bentley Bentayga Hybrid　「混」動貴公子

全新抵港的Bentayga Hybrid，可說是賓利（Bentley）旗下的SUV家族中的長跑「混」動健將。搭載的PHEV插電式混合動力系統，在有效管理電池的綜合駕駛模式下，不僅以純電先決，適時還會邊行車邊持續充電，成就一缸油可行駛逾800km的綜合續航里程，與現行的Bentayga V8及Bentayga S相比，分別可多行走約70km及160km。

搭載由3.0L V6雙渦輪增壓引擎、94kW高功率輸出電馬達及17.3kWh鋰離子電池組成的插電式混合動力系統，綜效馬力及扭力分別達449ps和700Nm，完成0~100km/h也只不過是5.5秒。透過有效管理電池的綜合駕駛模式系統，綜合續航力高達814km(NEDC)，純電續航力則為50km（NEDC）。此系統相當智能，只需按下特設的E Mode鍵即啟動，能於行車期間聰明地在電動（EV Drive）、混能（Hybrid）及保持（Hold）3種模式自動切換。重點是此系統絕大部分時間都會以EV模式先決，若日常用車車速不超過135km/h和單次行程不超過50km，大部分旅途都可處於零排放的純電動駕駛（純電扭力輸出350Nm）。需要時，系統亦會自動切換至Hold模式，兼自動以「運動」動態駕駛，邊行車邊持續充電。同時成就僅3.4L/100km的極低綜合油耗量。

規格表

車型：5門5座位插電混能SUV

動力系統：3.0L V6雙渦輪增壓配94kW電馬達

綜效馬力：449ps

綜效扭力：700Nm

傳動：八前速自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：5.5秒

極速：254km/h（綜合）、135km/h（電馬達）

平均耗油量：3.4L/100km

車身體積：5,140×2,224×1,777mm（長×闊×高）