Market Place 突破傳統　以新零售模式擴大版圖落戶愉景灣

【特約報道】疫後新常態下,不少零售業都積極探索新商機,繼早前成功打造旺角朗豪坊及屯門黃金海岸兩間新形象分店後,Market Place 繼續捉緊機遇迎來本年度第3間分店,以新零售模式落戶愉景灣,保持業務靈活多變。

愉景灣 Market Place 於10月1日開幕,當日現場同時有別開生面的精彩演出,好像美國無伴奏人聲樂團 Metro Vocal Group 表演,小朋友最喜歡的兒童面部及手部彩繪,而當日更有氣球派發;此外,IKEA吉祥物小熊亦於當日跟大家見面,現場氣氛熱列。

新店佔地超過1萬7千平方呎,除了繼續為大家搜羅世界各地的時令食材和酒釀外,Market Place 強調新店更注重顧客的極致體驗,故此特意引入深受大眾歡迎的傢俬及家飾品牌 IKEA,於店內開設全球首間 IKEA Close to You,透過一系列多元化及親民的數碼體驗,帶給顧客更多家居布置及瑞典美食烹飪靈感,亦令他們購物時更為便利;以每日新鮮炮製的美食為招徠,當中包括獨家由 Bakehouse 星級包點大師 Grégoire Michaud 主理的 Bread Pantry、即製壽司及中西熱食;同時與紐西蘭健康零食品牌 Alison’s Pantry 破天荒合作,於店內打造「自助堅果吧」,為一眾健康零食愛好者帶來逾40款全港獨家堅果,帶來更多元化的購物模式,全方位滿足愉景灣居民及遊客的需要。

商品種類多元 緊貼地區居民需求

作為領先業界的高檔超市,新店同樣以客人對新鮮的熱愛與追求出發,嚴選和引進多款來自本地及全球各地的新鮮食材和其他產品。考慮到區內的居住特色,新店在西方佳餚、健康食物和寵物用品方面也更為齊備,為顧客帶來更多選擇。例如匯聚過千款酒品,從烈酒、餐酒、啤酒到無酒精啤酒,平價貴價,應有盡有;出售超過200款來自全球的有機、低糖、全素、不含麩質、無添加健康零食,務求令居民的健康生活模式得以維持;引入紐西蘭健康零食品牌 Alison‘s Pantry 營養十足的寵物零食,讓主人和毛孩一同分享滋味等。值得一提的是,新店亦備有不少可持續發展的海產、無激素凍肉、及急凍素食發售,為居民的飲食習慣種下可持續發展種子。

強強聯手 優勢結合 打造一站式購物新地標

新店最為矚目的賣點之一,要數獨家引進瑞典家居品牌 IKEA,打造全球首間 IKEA Close to You。IKEA Close to You 總面積達3千平方呎,出售超過110款家品和120款食品,備有最具代表性的瑞典美食,如肉丸、三文魚、各種調味料及特色醬汁,以滿足一眾忠粉們的口腹之欲。為提供更方便的消費模式,IKEA Close to You 亦加入了一系列數碼體驗,包括支援彈性取貨時間及免除運費的自助提貨櫃,方便顧客把網購貨物輕鬆帶回家;設置能提供超過50個家居布置靈感的 2米高「布置靈感數碼體驗」互動屏幕;及免費食譜的「瑞典煮意互動屏幕」,利用嶄新科技添加購物樂趣。Market Place 認為引進 IKEA Close to You 可將雙方優勢完美結合,對新店前景感樂觀 — Market Place 繼續發揮品味超市本色,供應各式各樣優質食材及美食,而 IKEA 則提供家品和瑞典美食,強強聯手打造愉景灣家居生活一站式購物的新地標,提升居民的生活品質。

人氣麵包品牌 Bread Pantry 首間實體店進駐 享受高品質手工麵包

由前四季酒店糕餅主廚 Grégoire Michaud(Greg)主理的麵包店 Bakehouse 自 2018 年開業起人氣一直高企,吸引不少客人大排長龍也要吃到新鮮烘焙的手工麵包。擁有豐富採購經驗的 Market Place 得悉本地市場的高品質麵包選擇有限,而 Greg 對優質天然食材的重視與 Market Place 以客為先的宗旨一脈相承,故此特意獨家招攬 Greg 的自家零售品牌 Bread Pantry 加入新店,把匠心製作的純手工麵包帶入愉景灣,讓居民和遊客都能輕鬆享受到大師級手藝,同時實現 Greg 「麵包社區化」的夢想。新店除了會有駐場師傅每日即場焗製多款包點及即沖咖啡,亦備有多款經石窰式焗爐烘烤的袋裝招牌酸種麵包。為顯誠意,Greg 特意呈獻3款僅在愉景灣店有售的新品讓大家獨家品嘗,包括肉桂蘋果葡萄乾酥派、芝士蝴蝶包及香草提子丹麥條。

Market Place 愉景灣分店

店舖營業時間:上午8時至晚上10時

地址:新界愉景灣海澄湖畔路 92 號愉景北商場地下 G11 號舖

約定您和家人朋友一起蒞臨