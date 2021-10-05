舊事重提　尼古拉斯基治敗10億家財惹網友熱議

曾獲奧斯卡影帝的美國男星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）陷入財困早已不是新聞，不過日前繼一份英國報章舊事重提，再次列出清單寫出尼古拉斯如何「大花筒」兼不擅理財，蒸發超過10億港元身家後，惹起網友熱烈討論，更有傳媒誤報他「宣布破產」！

上月因為醉鬧美國拉斯維加斯餐廳而見報的尼古拉斯，雖然曾有成功事業，但喜歡亂花錢買古怪玩意，曾一擲千金以215萬港元買下一副恐龍骨化石、以117萬港元買下初版的《超人》（Superman）漫畫、花過百萬港元買章魚作寵物、與花211萬港元買入兩條眼鏡蛇等。他曾擁有15個物業、超過30架電單車、50架名車、以及4隻遊艇。其中一所物業是位於美國新奧爾良的19世紀著名凶宅「LaLaurie Mansion，他多年前以2,650萬港元買入，後因害怕受詛咒，額外花錢在鄰近建9呎高的金字塔墓碑「辟邪」。

早於2009年，尼古拉斯的財困情況，就隨住他被美國政府追討欠稅而曝光，他其後不斷變賣家產，以及瘋狂接戲還債，單是2019年，他便一口氣接拍6部戲。