金馬獎入圍名單公布　吳鎮宇張震爭影帝！

《第58屆金馬獎頒獎典禮》將於11月27日在台北國父紀念館舉行，金馬執委會今日（5日）公布入圍名單，吳鎮宇、李麗珍演出的港產電影《濁水漂流》角逐「最佳男主角」、「最佳男、女配角」、「最佳劇情片」、「最佳導演」等12項提名，成為最多入圍的一部作品，其次便是入圍11項提名的《瀑布》及《月老》。

「最佳男主角」方面有《濁水漂流》的吳鎮宇與《緝魂》的張震、《當男人戀愛時》的邱澤、《角頭-浪流連》的鄭人碩及《金錢男孩Moneyboys》的柯震東力爭；「最佳女主角」則出現一部電影同時有兩位演員入圍，賈靜雯與王淨分別憑電影《瀑布》入圍影后，其他入圍則有《修行》的陳湘琪、《美國女孩》的方郁婷等，戰情激烈。另外，曾奪金馬影后的李麗珍，今次憑《濁水漂流》角逐「最佳女配角」。

張震受訪時表示：「《緝魂》裏面的梁檢察官情感濃郁，且賦予了讓人會對生命有反思的影響，謝謝導演創造了這樣有生命力的角色讓我去詮釋，也謝謝所有合作演員及工作人員們，特別是緝魂入圍最佳影片更令我感到興奮，因為這是對我們整個團隊及我的肯定，恭喜《緝魂》。」

李麗珍則表示：「收到呢個消息好開心！拍攝呢部電影的時候，就好似做功課一樣，希望可以合格之餘仲可以攞高分，知道自己演出嘅電影可以喺其他地方認同，依個滿足感已經勝過一切！我再次要多謝李駿碩導演揀我，多謝吳鎮宇謝君豪和mm2的團隊係拍攝嘅時間畀好多空間我發揮！我好開心同香港觀眾講，我哋嘅電影再一次畀其他地方認同！」

陳果作品《鬼同你住》入圍角逐「最佳原著劇本」、「最佳動作設計」及「最佳原創電影歌曲」。他接獲記者賀電竟懵然不知：「邊個報名㗎？咁都高興嘅，自從《細路祥》後，我都好耐冇劇本入過圍喇。（到時唔能夠親身參與盛事？）依家都唔知乜情況，睇電影公司安排啦！」