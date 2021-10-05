迎接10月遊戲熱　打機神器上市

10月是遊戲月，《FIFA 22》、《Far Cry 6》、《Battlefield 2042》等排住隊喺今個月推出，機迷們打Game想得心應手，一部電競級Notebook自然唔少得。HP最新發表的Victus 16就滿足他們，內置16.1吋144Hz高清屏幕及NVIDIA GeForce RTX 3060顯示卡，加上五向氣流散熱設計及OMEN遊戲中心，滿足任何大食遊戲要求！

防閃高更新率屏幕

HP Victus 16尺寸370x260x23.5mm，機身跟傳統15吋筆電相若，卻搭載了16吋1,080p全高清IPS屏幕，窄邊框下屏佔比高達84%，並支援144Hz更新率及Flicker-free技術，確保畫面流暢的同時消除閃屏，長期打機靈魂之窗更舒服。針對打機，它還特設Full-size鍵盤及大面積觸控板，實測鍵盤回彈力適中，觸控板反應靈敏，殺敵自然輕鬆自如。

一站式遊戲中心

此型號的處理器有兩個選擇，一是AMD Ryzen 5 5600H六核心處理器，也可升級至第11代Intel Core i7-11800H八核心處理器，後者最高配備16GB DDR4 3200MHz記憶體及1TB SSD。顯示卡最高則達到GeForce RTX 3060級數，帶來清晰銳利的視覺效果。另外，散熱不佳一向是筆電毛病，此機特設寬闊通風口，同時採用五向氣流設計及多個散熱導管，有助迅速排走廢熱。值得一提的還有OMEM遊戲中心，一站式監控系統狀態並可開啟「高效」模式，把CPU及GPU效能發揮至最大，打機時必開！