激活精子質量才利生育

Q：我和太太努力「造人」已接近一年都未有懷孕，太太早前驗過內生殖系統正常，醫生意見是「撞唔中」，也有提議我去驗身。太太經常說她才三十歲，我也是三十幾歲，叫我不要太心急，我擔心的其實是自婚前已久不久發生陽痿問題，例如明明好有衝動，上到床又不行，近期更變得頻密。我時常想應否服陽痿藥物，想知道它能同時解決生育問題嗎？

郭先生

A：閣下提及間歇發生勃起失靈的的困擾，屬常見的男性性功能障礙，成因分為生理、心理、認知等三方面。由於閣下年輕，以心理因素影響性功能運作居多，也可能牽涉生理性性功能障礙。就以心理因素為例，極有機會是閣下過於注重每一次的性生活能否成功達致懷孕，在強烈的擔憂下，連性功能也被心理壓力所拖累，導致難勃不舉。

按醫生對妻子的提議有其道理，始終閣下未曾進行過男科檢驗，不清楚閣下的性健康狀況，未能排除生理障礙因素。既然妻子已進行全面的婦科檢查，閣下何不步入診所見見醫生，做一些男科檢查呢？關於生育健康檢查，主要是檢驗精子質與量。品質方面是指觀測精子有否殘缺，常見問題是精子尾巴斷裂或畸形，精子活躍度不足，並且根本缺乏力量游向子宮，甚至大量死精等等；數量方面則是指健康的精子數量足不足夠。醫生必須憑數據去鑑定究竟是哪方面引致難孕問題，單靠女方的檢查數據並不足夠。

醫學界定義伴侶在一年裏過着恒常的性生活，沒有避孕但卻未能懷孕，已可視為患上不孕症。所以事不宜遲，盡快前往驗身，把問題一步步釐清和解決，了解個人性功能狀況。然後在性生活方面，應留意欲速則不達，盡量嘗試放鬆身心，莫讓自己心存太多顧慮。同時養精蓄銳，夫婦倆計算排卵期，將房事調節到較靠近排卵期以提高受孕機率。此外必須理解治療不舉問題的藥物，其唯一作用是協助男士勃起，克服勃起功能障礙。若要激活精子，如與精子釋放與質量改善相關的課題，將會是採用其他治療方法，鼓勵閣下全面地向醫生講述關於不孕擔憂、懷疑精子出問題、房事不舉等各種性困擾，好讓醫生全盤評估狀況和檢測，望能早日如願以償。

李偉儀