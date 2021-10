《聲夢傳奇》導師泳兒今晚(5日)同其中2位學員Archie(冼靖峰)及「蓮姐」Kaitlyn(林君蓮)開Live唱歌,甫開始先有泳兒帶來《野木蘭》飆高音騷歌技,再分別同Kaitlyn及Archie合唱《所有遺失的東西》及《荊棘海》。之後3人合體跟觀眾打招呼,泳兒大讚2位學員表現得非常好,又自爆這次是個人頻道首次舉行的Live音樂會,Archie笑話收到邀請當刻覺得又榮幸又驚,因為自比賽、演唱會後都未有機會再同泳兒老師合作。繼而他們帶來一段Medley,包括有《下次愛你》、《夠鐘》、《刻不容緩》、《矛盾一生》、《離家出走》、《我的回憶不是我的》及《It's OK to Be Sad》,令Fans聽出耳油!