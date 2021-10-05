隨時激戰　日日爽到癲

日本AV界有好多唔同題材嘅作品，其中就有「四六時中」，即係1日24小時都用到足，講述男女主角每日任何時間隨時隨地上演激戰，為觀眾帶來密集嘅視覺刺激，同時表達出盡情放縱嘅快感。

無性不歡

喺MILK推出嘅《與巨乳癡女四六時中激情約會》入面，男主角涼介喺網上結識到大波妹新村晶，於是相約出街，點知晶妹原來係無性不歡嘅慾女，一見面就伸手輕撫涼介嘅私家兵器，仲話要好好享受添，涼介梗係唔會抗拒啦，互相撫摸一輪之後，兩人就走入附近嘅更衣室嚟個口舌引爆！到餐廳時，晶妹一邊鋸扒一邊用雙腿挑逗涼介，之後去到酒店爆房更係砌個你死我活，當涼介一洩如注之後，晶妹仲未夠喉，誓要搞到涼介爆發男之潮吹先肯罷休！

自願獻身

喺Fitch出品嘅《方便的專用口舌服務寵物》中，初川南遇人不淑，識到個性慾強男友正浩，幾乎每日都要南妹為佢提供口舌服務，即使身處喺餐廳，正浩一有需要就會拉阿妹去暗角搞掂。而正浩放工返到屋企，亦會打電話叫南妹上門開波，有時更加會約埋兩個朋友，實行嚟個4P大激戰！雖然南妹似正浩嘅玩物多過係女友，但係佢每次都係自願獻身，而且仲樂在其中，睇嚟南妹都有特殊癖好喎！

喚起雄風

S1推出嘅《與憧憬的女優度過兩日一夜大感謝》，講述日向真凜為咗報答AV迷嘅支持，特別搞咗個粉絲感謝活動，從眾多粉絲中挑選咗一位四眼仔幸運兒，由真凜親身上門陪伴度過兩日一夜，更變身成為老婆仔，除咗一齊食飯飲酒，當然唔少得瘋狂激戰，凜妹更施展高超嘅技巧將對方連環引爆！本來四眼仔都擔心會應付唔嚟，但係面對又姣又火辣嘅真凜，令佢潛在嘅雄風完全喚起，結果喺兩日一夜之中足足爆發咗8次咁多！

簡評

男人嘅腦海經常生起慾念，但係身邊未必有女伴齊齊尋開心，所以今次為大家介紹嘅「四六時中」作品，男女主角隨時隨地開戰，可以話滿足晒男人嘅慾望。喺3部作品中，本仙最鍾意新村晶主演嘅《與巨乳癡女四六時中激情約會》，皆因呢位新一代癡女身材豐滿又夠飢渴，同男優喺不同地方開戰，充滿公眾露出嘅刺激感覺，而喺室內進行床戰一樣夠激烈，仲玩埋男之潮吹，令作品元素更加豐富。