Alexa Grace　新澤西股后　吸金新勢力

乜嘢叫做贏在起跑線？睇吓人氣四仔脫星Alexa Grace就知，事關佢不但擁有迷人樣貌，白滑翹臀更係佢嘅成名利器。不過，四仔迷最鍾意佢嘅竟然唔係美貌同身材，而係最Like佢份人夠坦白喎！

兼職人體模特兒

每當有新進脫星登場，四仔迷嘅焦點總會落喺佢哋嘅外形上，好似喺美國新澤西州出生嘅Alexa Grace，有樣貌又擁有完美翹臀，甫出道就備受注目，而且人氣愈來愈高。佢坦言入行拍四仔嘅原因係為咗搵錢，正因為佢咁坦白，獲得唔少四仔迷嘅歡心。

喺大學修讀電影嘅佢，夢想成為導演及演員，喺演藝界大展拳腳。可惜畢業後一直失業，後來經朋友介紹兼職人體模特兒，由於收入唔高，未能維持生計，試過戶口只得300美元，連架車壞咗都唔夠錢整。喺心灰意冷下，佢就打電話畀之前認識嘅脫星經理人，對方話保證佢以後搵到嘅錢，絕對夠買幾架新車，就係咁，佢決定入行。

成功脫貧

佢先後為Desperate Pleasures、Digital Sin及Wicked Pictures等著名四仔廠演出，作品均獲得極佳成績，人氣亦火速上升。不過講到佢嘅事業轉捩點，係2016年7月跟脫星事務所Nexxxt Level Talent簽約，對方不但為佢規劃一系列工作方向，片酬更係大幅提升，終於令佢脫貧。

Nexxxt Level Talent嘅老闆大讚Alexa Grace擁有天后嘅特質，認為佢必定能夠喺四仔界發光發熱，故此對阿妹相當有信心。事實亦證明老闆的確係有眼光，事關Alexa Grace憑住為Wicked Pictures演出嘅作品《Crash》，喺2017年舉辦嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳脫星」及「最佳性愛演出」，自此佢亦成為頒獎禮嘅常客。問到佢有咩感想，佢就話家陣片酬幾何級上升，令佢收入豐厚，唔使再為錢而愁，相當感恩。此外，佢仲開設個人頻道進行成人直播，又自拍情色短片喺網上發售，真係愈搵愈有，吸金力超強呀！

Profile

出生日期：1994年11月4日

身高：177cm

三圍：32B-22-38

Alexa Grace嘅白滑翹臀相當吸睛，所以佢亦好識做，經常自拍美臀短片放上社交網畀大家欣賞，見到阿妹嘅Pat Pat左扭右扭，加埋條火辣T-Back，真係引死人！