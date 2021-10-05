獲封新一代「御用癲婆」　吳沚默瞄準「女飛躍」

無綫才女吳沚默今年「發力」，單是截至9月已有足足7套劇集出街，早前更演活精神病人角色，氣場力逼影后惠英紅而大獲好評，不但獲力推封新一代「御用癲婆」，更大讚演技大躍進睇好角逐「女飛躍」！自言在戲中「癲得勻循」的她，自爆曾有情緒問題，甚至有一刻輕生念頭，幸好及時醒覺回頭，現在總算捱過低潮期苦盡甘來。

入行8年的吳沚默一直默默耕耘，唔聲唔聲原來今年已演出了7套劇集，包括現正熱播的新劇《把關者們》，當中她先於《愛美麗狂想曲》演「小三」被讚有驚喜，早前更在《刑偵日記》中演技大爆發，憑飾演精神病患者兼女同志角色，與影后惠英紅鬥戲連場而贏得網民掌聲，甚至有網友將演出片段剪輯成嚇人影片，笑指吳沚默的瘋狂演繹令人產生心理陰影。對於被讚演技「開竅」，吳沚默坦言是演過「最癲」的一次，感激惠英紅帶入戲：「紅姐真係做到收放自如，會突然嚇到你心寒，所以我都更加投入，要再癲過佢。（有冇向紅姐偷師？）佢係我偶像，但因為戲入面係敵對關係，所以拍之前都唔敢交流，驚會出戲，不過對打嗰陣佢都有教我點樣唔受傷，仲堅持唔用替身親自落場。」而講到被睇好爭獎，她就表示從沒想過獎項，但亦自感近年演戲較為得心應手，不過就認為尚有很大進步空間。

談到在戲中歇斯底里，她自爆現實中曾因事業、愛情不順，加上與家人分隔兩地導致情緒低落，甚至有自殺念頭：「有日我起咗身，我張床係靠住窗邊，我有一秒鐘係諗過不如跳落去，就唔使再煩每一日點過，好彩我即時意識到有危險性，立即搵朋友陪，消除呢個咁危險嘅思想。」她續指當時有朋友為其遭遇落淚，令她明白到世上還有人愛錫自己，從而激起鬥志。她又表示現時身邊不少後輩都有類似情況，故希望用自身經歷幫助對方走出困境：「好多後生仔都經歷緊呢個階段，當事業唔好感情又唔順，好容易諗到做傻事，我最近都有啲親人係咁，都好想陪佢哋走出嚟。」她又笑言以往較抗拒媽媽的熱情舉動，現在反而更珍惜與家人的相處，不再害怕直接講肉麻說話示愛。

場地：南瀛水產