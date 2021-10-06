【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月初一丁亥土滿日

吉時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：開業、移居、裁衣

忌：嫁娶、理髮、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

嘗試擴闊社交圈子，有機會找到感情的歸宿。

金牛座

抽空發展個人興趣，對紓緩工作壓力有幫助。

雙子座

人緣一般，行事方式受質疑，易遭別人杯葛。

巨蟹座

只要好好控制脾氣，可跟工作夥伴合作無間。

獅子座

認清自己的處境，以免作出不切實際的期望。

處女座

是時候親近大自然，有很多趣事等着你發掘！

天秤座

容易破財，不適宜合夥做生意或借錢給別人。

天蠍座

趕交差也不能馬虎了事，一旦出錯將更麻煩。

人馬座

不要太緊張，調整好身心狀態，好運自然來。

山羊座

逞強易惹上麻煩，應承別人請求前要想清楚。

水瓶座

為友人的近況心掛掛，工作易分心也易出錯。

雙魚座

情緒不穩，容易受旁人影響，作出錯誤決定。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）豬 多阻滯

鼠

人緣不錯，易遇上和善又體貼的異性。

牛

喜歡與人接觸，可從中獲得快樂與助力。

虎

桃花旺，不妨悉心打扮，有助吸引異性。

兔

運氣不錯，話頭醒尾，工作如魚得水。

龍

貴人運特別強，事業發展可更上一層樓。

蛇

是日沖煞，追求好姻緣切忌太過心急。

馬

腦筋轉數快，行動力強，謀事有望成功。

羊

得到貴人支援，只要肯付出就會有收穫！

猴

遇到問題要冷靜，提防一時衝動惹麻煩。

雞

財運亨通，獲貴人關照，有利事業發展。

狗

順風順水，即使碰到困難都能化險為夷。

豬

事業運欠佳，工作多阻滯，表現受質疑。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

寒露開運養生

寒露一般為陽曆十月九日前後，寒露是深秋的節氣，也是二十四節氣當中最早出現「寒」字的一個節氣，故有「露先白而後寒」之說。這個時節氣候由熱轉寒，萬物也隨大自然變化而逐漸蕭條，屬陰氣漸長、陽氣漸退、冷熱交替的季節。民間諺語有「白露身不露，寒露腳不露」，白露節氣一過，天氣漸轉寒冷，不能再赤膊露體。而寒露節氣來臨，氣候更加冷暖多變，晝夜溫差大，故民間會特別注意足部保暖，不會赤腳接觸地面。

中醫主張「秋冬養陰」，秋天氣候多燥，而且寒露時節晝夜溫差較大，可多喝水、淡茶等養陰潤燥；亦可多吃梨、柿、藕、魚類、蘿蔔、銀耳、黑木耳、枸杞、麥冬等養陰之品。而肺應秋氣，蜂蜜、百合、蓮子等清潤食物亦有裨益；少吃辛辣熱性食物，如辣椒、生薑、生蔥、蒜類，以免損耗人體陰精，加重秋燥情況。

另外，秋季時自然界的陽氣開始收斂，日照少、天氣寒冷，加上秋風葉落，大自然一片肅殺的景象，人的情緒也特別容易受影響，出現「秋愁」情況。因此除了飲食養生外，寒露時節人也應該收斂精氣，盡量做到不急不燥、心境平和，培養凡事樂觀、正面的心態，不但在心理上有幫助，在玄學上對個人運勢亦有正面影響。