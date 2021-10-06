視后被棄用！李佳芯焗啃豬頭骨　演《聲夢》Hugo阿媽

貴為視后的李佳芯，「解凍」後堅持玩自我，連經理人都冇符！無綫穩陣至上，不敢於內地合拍劇預她一角，加上之前擔演的劇集收視不濟，她惟有「降呢」焗啃豬頭骨，在新劇淪為21歲《聲夢傳奇》學員黃奕斌（Hugo）的阿媽！

李佳芯有樣有演技，但因之前的政治風波而踩界觸礁，講多錯多，連Fans亦「狠撇」她。面對有性格、愛玩自我的她，經理人公司無綫亦束手無策，忍痛劃清界線！日前曾志偉升任無綫總經理（節目內容營運），主理合拍劇及綜藝等項目，無綫稍後將陸續與內地加製合拍劇，一來增加收入，二來香港娛樂圈正值萎縮期，藝人在港工作愈來愈少，不少人轉戰內地找機會，故無綫亦希望擴闊旗下藝人在內地的網絡層面，合拍劇絕對雙贏！

李佳芯自捲入政治風波後已遭多劇易角，包括系列劇集《踩過界》、《BB來了》及《白色強人》等，連本為台慶劇的《殺手》亦被迫押後。後來她雖獲「解凍」拍《智能愛人》，但無綫仍相當謹慎，將該劇及《愛美麗狂想曲》先放在myTV SUPER「試水溫」，當中《智》劇口碑不俗，可惜收視麻麻，平均只有20.3點，暫時位列今年尾二，僅勝《刑偵日記》。

據知，現階段李佳芯只獲安排拍「本地貨」，所有合拍大劇統統禁用，之後的新劇《有種好男人》據知劇本有多個方案，主角包括她、馬德鐘、陳自瑤，以及21歲《聲夢》學員Hugo、曹永廉、徐榮等，有指劇本初步敲定李佳芯演Hugo媽咪，慘淪「大媽」！而角色性格如現實中的她一樣，既自我又有主見，與保鏢馬德鐘有感情線，大搞辦公室戀愛，但由於周旋於男友與兒子之間，令她左右為難。不過李佳芯亦有轉機，可能不用做「大媽」，有指無綫想極速將年輕一輩「升呢」，劇本或會再作改動，加重Hugo戲份，改為與李佳芯及馬德鐘玩「三角戀」。

正拍攝青春劇《青春本我》的Hugo，早於出戰《聲夢》時，已被譽為顏值與姜濤有得揮的「花美男」，唱得又跳得，加上曾就讀北京中央戲劇學院，故被睇好在《有》劇擔演要角；反觀李佳芯分分鐘淪為幫公司捧新人的配角，加上無綫「欠」其拍檔陳自瑤一個女主角，今次戲份一定不少，隨時搶鏡過李佳芯！

此外，據知多年前起用李佳芯拍攝《律政強人》、令她初嘗「女一」滋味的監製羅永賢，12月底將開拍合拍大劇《破毒強人》，演員包括沿用開的《白色強人》系列班底陳豪、胡定欣、張曦雯、蕭正楠、何廣沛及曹永廉等，但由於與內地合作，之前《白色強人Ⅱ》已迫於無奈棄用李佳芯，今次亦不例外，令她注定翻身無望！