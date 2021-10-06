趙麗穎被篤正死穴馮紹峰　仇家寧靜當面爆陰毒

內地一線女星趙麗穎，去年曾和內地綜藝節目《中餐廳4》劇組傳不和，今次偕歌手好友張碧晨和李冰冰胞妹李雪，以嘉賓身份參與《中餐廳5》錄影，雖然放下「新仇」，但卻又撞正「舊恨」擔任節目合夥人寧靜，事緣5年前，經常「開口夾脷」的趙麗穎在另一個真人騷《偶像來了》，曾質疑寧靜的衣着品味，令前輩深感不受尊重，事後在節目中跟謝娜嘲諷說：「好似是趙麗穎穿的比較土鱉（一種昆蟲）。」

而時間未有化解兩人恩仇，寧靜早前被問到為何加盟《中餐廳5》？她似有弦外之音說：「曾看過一期節目，覺得實在是不好看，沒意思。」網民揣測她正是暗寸錄影第4季的趙麗穎。再到趙麗穎錄影第5季節目時，甫到拍攝場地即受餐廳店主黃曉明熱烈歡迎，可是寧靜似當她冇到，只埋首煮飯。

直到兩人共處廚房，寧靜半眼也沒望趙麗穎就問：「你再有甚麼體會？」趙麗穎回答：「就是有一種逆襲的感覺。」寧靜還擊：「但是我沒想你會願意來，我以為你會有多遠躲多遠。」趙麗穎自言是來治療心裏的傷，在場的黃曉明「撲火」打圓場指趙麗穎是：「要把這個傷吃回來。」但得勢不饒人的寧靜再爆seed趙麗穎問「還忘不了馮紹峰」及「為何不自己帶孩子」，被難題直插入心的她惟有自揭私隱：「他的經濟比我好。」有不少網民直指寧靜殘忍。