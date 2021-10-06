【巨星第三類接觸】羅素高爾公開UFO照片

有好多名人紅星都自稱曾見過UFO（不明飛行物體），不過正所謂口講冇憑，有圖就有真相！奧斯卡金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）就將目擊UFO的過程拍下並於網上公開！

時值2013年，有一個晚上羅素如常在自己的辦公室工作，期間他望出窗外之時卻驚見天上一道神秘的紅光從右邊慢慢飛向左邊。他眼明手快即時拎起相機拍攝並將照片放上網。他留言說：「UFO？在RC（羅素高爾）的辦公室拍下的縮時攝影照片（這個是真的！）。」照片曝光之後惹來網民熱切討論，其中有網民懷疑是宣傳技兩。亦有網民懷疑那道紅光是光線反射作用。不過羅素留言回應堅稱見到的神秘紅光並非光線反射，因為他是在露台拍下並非在玻璃背後拍攝，而個相機是固定着並沒有移動。究竟羅素高爾當晚眼見的是否UFO？最終並沒有結論！

除了羅素拍下疑似UFO的照片之外，美國天后Demi Lovato亦於去年自稱親眼見到UFO！而她事後亦有於社交網上公開照片。去年10月17日，她突然於社交網上載幾張於美國南加州約書亞樹國家公園上空拍下的多張UFO照片。而近期她受訪時亦有提及目擊UFO的事件。她指當時與幾名研究UFO的專家一同見到50呎以外見到有藍色的球體在距離地面10呎至15呎半空中漂浮。而她形容那次是既美麗且難忘的經驗。

若論最多人目擊的UFO事件，那就要數到1997年3月13日晚上發生於美國亞利桑那州鳳凰城的「鳳凰城光點事件」（Phoenix Lights）！那次有7,000多人目擊空中有呈V字形的數個發光體連結一起在空中飛行。而美國紅星卻羅素（Kurt Russell）是其中一名目擊事件經過的人士，而他更是事件中首位飛行員報告發現UFO出現！多年後他受訪講述目擊的經過。他說：「我當時揸飛機接載兒子Oliver去見佢女朋友，我哋接近抵達時我就見到有6個發光體組成V字形好整齊喺機場上空出現。」他表示自己因不知那些發光體是甚麼，所以決定打去民航處報告。除了卻羅素之外，當時目擊者還有亞利桑那州州長John Fife Symington III亦是這事件的目擊者之一。他亦深信V形發光體是「來自另一個世界的」。