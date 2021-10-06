at.home Fashion Walk【反轉你屋企】展覽

【營業資訊】at.home為慶祝喺銅鑼灣Fashion Walk開設過萬平方呎旗艦店，特別喺Fashion Walk中庭同百德新街舉辦咗【反轉你屋企】展覽，以唔同角度展示充滿北歐風格嘅潮流家具，去銅鑼灣行街食飯之餘記得去打卡，同埋去at.home Fashion Walk旗艦店Shopping啦！

at.home【反轉你屋企】展覽

地點：銅鑼灣Fashion walk 中庭及百德新街

日期：即日起至2021年10月31日

at.home【反轉你屋企】facebook打卡有獎遊戲：

我哋仲搞咗個facebook打卡有獎遊戲，話晒依家未有得飛，咁就過嚟影相打卡當自己去咗北歐，順便再Upload上嚟，最有創意嘅50位參加者可以贏到豐富禮物一份，快啲一齊嚟打卡啦！遊戲截止時間：2021 年10月30日晚上12時正

at.home Fashion Walk 旗艦店

銅鑼灣Fashion Walk京士頓街9號I號舖地下 (加寧街入口）

查詢: 2803 7170

at.home 其他陳列室

九龍灣MegaBox 2樓29-30號舖 查詢: 2782 6728

荃灣愉景新城2樓2009-10號舖 查詢: 2723 3788

沙田HomeSquare 3樓306號舗 查詢: 2891 6311

將軍澳康城4樓407-408號舖 查詢: 2709 1877