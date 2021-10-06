重回18歲！謝安琪5招凍齡保童顏　竟然簡單到人人都做到

歌手謝安琪（Kay）最近忽然回春，尤其佢晒出一張四眼自拍，仲即時被網友推到做神圖，因為已經44歲嘅佢，望落真係似足18歲，仲引嚟大批圈中藝人都留言大讚，真係羨慕又妒忌！不過女神又點會咁自私，其實佢都公開過自己凍齡5招，全部都夠晒簡單，你又跟唔跟到？

樂壇天后Kay曾經講過，自己好需要靠飲水嚟保持靚聲，所以佢每日都會飲2公升以上嘅室溫水，加上要養聲，佢仲會額外再飲至少500毫升暖水，補充身體水分，真係又排毒又養生，連皮膚都靚埋。

飲食係相對嘅，所以Kay都會注意食入口嘅嘢，佢茹素多年，有時工作量大，需要體力配合，佢都會食碳水化合物及蛋白質，放假時佢就盡量食得清淡，經常飲湯同食水果，保持皮膚緊緻白滑。

唔好以為天后就要用天價護膚品，佢就講過自己平時冇特別保養，亦冇搽貴價保養品，反而佢成日都會畀皮膚好好「休息」，唔化妝、唔搽厚重護膚品反而係佢童顏關鍵！

Kay本身係敏感肌膚，所以佢一有紅腫、痕癢，佢會利用天然蘆薈敷面，貪佢「Less is more」，加上蘆薈有助鎮靜、紓緩紅腫，所以佢都會用蘆薈傍身。

而最後一招都依然係Easy Job，就係要勸做運動。眾所周知Kay老公張繼聰係健身達人，兩公婆成日都會拍拖做運動，Kay自己就每星期至少跑步3次，等皮膚可以好好排毒，加上促進新陳代謝，想唔靚都難。

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