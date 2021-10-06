第7代Apple Watch　本周五開訂

早前跟iPhone 13一起發布的Apple Watch Series 7，終於有香港推出日期及售價。Apple剛剛宣布，此錶將於香港時間10月8日 (星期五) 晚上8點起接受訂購，並於10月15日 (星期五) 起在零售店發售。

Apple Watch Series 7備有41mm及45mm錶殼，配備防破裂的玻璃錶面及渾圓邊角，屏幕獨有折射邊框，幼至只有1.7mm，使全屏幕錶面與錶殼視覺上無縫緊接，無需大幅更改整體尺寸，就能放入更大屏幕。新錶介面經過優化，更易讀易用，同時加入全新QWERTY鍵盤，以及「輪廓」及「雙行組合」兩款新錶面。新錶也是首款獲得IP6X防塵認證的Apple Watch，並保持50米的防水等級。現在充電一次即提供18小時使用時間，充電速度亦快了33%。

今代備有5個鋁金屬錶殼顏色，包括午夜暗色、星光色、綠色、全新藍色和 (PRODUCT)RED，以及一系列全新錶帶顏色及款式。不銹鋼型號備有銀色、石墨色、金色不銹鋼錶殼，另外亦有鈦金屬及太空黑鈦金屬錶殼可供選擇。Apple Watch Series 7售價由HK$3,199起。