跨品牌合作 　Fendace大騷登場

剛落幕的2022春夏米蘭時裝周，亦出現風韻猶存了時尚史上破天荒的強強聯手－－Fendi x Versace的「Fandace」正式登場。（互聯網）

繼今年4月Gucci攜手同集團的Balenciaga上演「Gucciaga」之後，剛落幕的2022春夏米蘭時裝周，亦出現了時尚史上破天荒的強強聯手－－Fendi x Versace的「Fandace」正式登場。Fendi與Versace之所以會走在一起，全因Kim Jones與Donatella Versace在年初的一場晚餐，兩位設計師在相談甚歡後，決定來一場超強大的合作。由於雙方分別來自不同時裝品牌和雙團，所以宣布合作後，立即哄動整個時尚界。

不過今次合作純粹出於友誼，而Donatella和Kim Jones亦互為對方的品牌設計服飾。系列分成兩個部分，其中由Kim Jones與Silvia Venturini Fendi操刀設計的「Versace by Fendi」，不但以90年代中後段為靈感，更將Fendi Monogram名字壓花融入Versace希臘回紋圖案，在不同的服裝上展現出Versace浮華巴洛克風格印花與FF Logo的身影。

至於「Fendi by Versace」系列以「污染與破壞」為設計主軸，散發着濃厚「搖滾龐克風格」。服裝上隨處可見Versace最著名的別針刺穿了FENDI的標誌和符號；加上鏈子、喱士與鑲有水晶的「F」字樣的完美結合，以及絲綢布料模仿丹寧和剪羊毛布料的創新點子，令到品牌的世界更年輕叛逆。為了慶祝兩大品牌合作，時裝秀亦邀請了許多位名模、紅星與網絡紅人作座上客，又或踏上天橋演繹新裝，今到現場星光熠熠，成為一時佳話。