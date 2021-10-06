曾扮宋仲基童年　澯熙@SF9多次演慘情角色觀眾嗌心疼

韓國男團SF9的21歲成員澯熙是童星出身，因曾在韓劇《善良的男人》飾演宋仲基的童年而為觀眾留下深刻印象，最近有網民回顧他過往在多套劇集都是飾演經歷傷痛的角色，令人心疼，希望他在新劇《JINX》可以有大團圓結局。

澯熙自小就有明星相，其母於2007年將兒子的照片上載到社交網，吸引當時的人氣綜藝節目《Star King》製作組的關注，邀請他與東方神起亮相節目，並模仿成員朴有天，而他於2008年還在就讀小學4年級時便開始接受演技和跳舞訓練，翌年他客串古裝劇《善德女王》，之後亦客串了劇集《不像三兄弟》，他於2010年再度出演《Star King》，模仿男團SHINee成員泰民。

他於2011年正式以演員身份出道，在韓劇《聽聽我的心》扮演男主角金載沅的童年，翌年他在《善良的男人》飾演童年版宋仲基，因清秀外貌似足宋仲基而有「小宋仲基」之稱。他於2016年播出的劇集《Signal》飾演遭冤枉是性罪犯的「朴善宇」，最後更慘遭警方殺害，2018年他在劇集《天空城堡》中飾演「黃宇宙」，他被陷害為殺人犯而入男童院，而近年他在韓劇《女神降臨》中被冤枉主導校園暴力，最後因為感到委屈而自殺，最近他在劇集《Imitation》中扮演偶像組合成員「李恩朝」，卻因為女友自殺而退團。

澯熙主演的網劇《JINX》今日透過網上平台公開，他飾演的男主角「奎漢」擁有不幸的超能力，每次打噴嚏，他想實現的東西都會變得相反，未知他能否克服厄運獲得女主角的歡心。