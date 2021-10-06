順利拍畢《波哥大》　宋仲基今日孖朴素丹現身釜山

韓國男星宋仲基去年初與李熙俊等演員赴哥倫比亞為電影《波哥大》取景，但電影因為新冠肺炎疫情而被迫中斷拍攝，演員與工作人員於去年3月回韓，電影於今年6月在韓國重新開拍，而製作公司今日就宣布電影終於煞科。

《波哥大》是一部犯罪驚悚電影，講述一班青年人移民到哥倫比亞的故事，宋仲基飾演的「國熙」於19歲移民哥倫比亞，由一無所有的平民發展成操縱商業主導權的大人物，對於電影終於順利完成拍攝，他表示：「跨過了很多難關，我相信出來的效果會很好，將會成為非常特別的電影，就像國熙在哥倫比亞一步一步的成長，宋仲基也因為遇上《波哥大》而再進一步，學習和感受到很多東西。」

而韓國年度影壇盛事《釜山電影節》去年因為疫情而將規模縮小，雖然當地疫情依然嚴峻，但今屆電影節將會在保持社交距離的原則之下如常舉行，開幕禮將於香港時間今日下午5點半舉行，宋仲基將與韓片《上流寄生族》的女星朴素丹擔任開幕禮司儀，而宋仲基亦將於明日出席主演電影《勝利號》的宣傳活動，韓韶禧、劉亞仁、李帝勳及朴正民等演員亦將會赴釜山與觀眾見面。